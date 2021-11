TCL Breeva A3: Eleganter Luftreiniger im Test

Anzeige

TCL hat mit dem Breeva A3 einen Luftreiniger auf den Markt gebracht, der in zwei Ausführungen erhältlich ist: einmal mit und einmal ohne WLAN-Anbindung. Im Test haben wir uns die günstigere Version ohne WLAN angeschaut. Diese kostet ca. 100 Euro. Man bringt dabei sogar eine UV-C-Funktion mit, um vor Bakterien und Viren zu schützen.

Einführung

Auf den Komfort der App muss man bei dem Breeva A3 ohne Wi-Fi also verzichten. Dadurch entfallen einige erweiterte Steuerungs- und Automatisierungsoptionen sowie die Verknüpfungsmöglichkeiten mit Amazon Alexa und dem Google Assistant. Hier sollte jeder selbst abwägen, ob eine Begleit-App einen Aufpreis rechtfertigen würde. So erfolgt die Bedienung des TCL Breeva A3 in unsrem Fall rein über die Tuch-Bedienfelder an der Oberseite.

Technische Daten TCL Breeva A3

Luftreiniger mit zusätzlicher UV-C-Funktion

Maße: 250 x 250 x 480 mm

Luftdurchfluss von 270 m³/h

Geeignet für Räume mit bis zu 23 m²

Geräuschpegel: 26 (niedrigste Stufe) bis 48 (höchste Stufe) dB

HEPA-Filter, Aktivkohlefilter

Infrarot- und Laser-Sensoren zur Stauberkennung, VOC-Sensor

LED-Beleuchtung mit Farbtemperatur 2.600K

Timer-Einstellungen

Preis: ca. 150 Euro

Der TCL Breeva A3 ist bei Amazon noch bis Mitte November mit dem Gutscheincode „2VG5UXVP“ 20 Euro günstiger zu haben, kostet statt 149 Euro also aktuell nur 129 Euro.

Die Größe des zylindrischen Luftreinigers sollte dabei nicht unterschätzt werden. Will man den Breeva A3 im Zimmer unterbringen, sollte man sich da schon ein geräumiges Plätzchen freihalten. Dazu sollte man ergänzen, dass der Einsatz eines Luftreinigers in Deutschland so eine Sache ist: In Ländern mit hoher Luftverschmutzung sind derlei Produkte Gang und Gäbe, hierzulande sind sei glücklicherweise (noch) kein Muss. Allerdings verspricht ein Modell wie der TCL Breeva A3 z.B. im Sommer Allergikern beim Pollenflug Linderung zu verschaffen. Auch für Menschen, die Probleme mit Hausstaub haben, kann sich so ein Luftreiniger eventuell lohnen.