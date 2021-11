Anker eufy RoboVac X8 Hybrid im Test: Saugroboter mit toller App & viel Leistung

Anzeige

Ankers Marke eufy hat mit dem RoboVac X8 Hybrid einen neuen Saugroboter im Programm, der auch das Wischen beherrscht. Zudem will man mit einer Saugleistung von zweimal 2.000 pa überzeugen. Dank eines Laser-Sensors soll Präzision bei der Reinigung zum guten Ton gehören. Im Test schauen wir uns dieses aktuell für rund 550 Euro erhältliche Modell also einmal genauer an.

Einführung

Der eufy RoboVac X8 beerbt damit im Grunde den L70 Hybrid, welcher bisher bei Anker in Sachen Saug- und Wischroboter die Spitze markierte. Es gibt den X8 allerdings auch ohne Wischfunktion. Dann sinkt der Preis um 50 Euro. Ob sich der Aufpreis des X8 Hybrid lohnt, verraten wir natürlich im Praxistest.

Anker wirbt hier zentral mit seiner Twin-Turbine-Technik, weswegen man dem eufy RoboVac X8 Hybrid eben auch zweimal 2.000 pa als Leistung bescheinigt. Wer von smarten Features abgeschreckt ist, kann den Saugroboter auch ohne WLAN nutzen, muss dann aber natürlich auf das Gros der Konfigurationsmöglichkeiten verzichten. Doch hier an dieser Stelle lohnt dann ein Blick auf die technischen Eckdaten.

Technische Eckdaten des Anker eufy RoboVac X8 Hybrid

Saugroboter mit Laser-Navigation

Saugleistung: Zweimal 2.000 pa

Kapazität des Staubbehälters: 400 ml

Kapazität des Wasserbehälters: 250 ml

Wi-Fi (nur 2,4 GHz)

Laufzeit: bis zu 180 Minuten

Ladezeit: vier bis fünf Stunden

Akkukapazität: 5.200 mAh

Lautstärke: bis zu 60 dB

Saugstufen: 450, 850, 1.450und 2.000 pa – jeweils 2x

eufy-Begleit-App, kompatibel zu Amazon Alexa und Google Assistant

Besonderheiten: Zonenreinigung, Etagenreinigung, Kartenerstellung, virtuelle No-Go-Areale

Maße: 345 x 345 x 97,2 mm

Listenpreis: 549,99 Euro

Laut Anker bringe die Twin-Turbine-Technik vor allem gegen Tierhaare etwas. Das lässt vielleicht den ein oder anderen Haustierhalter aufhorchen. Allerdings erscheinen mittlerweile auch andere Modelle, die mit 4.000 pa werben – zum Beispiel der kürzlich ebenfalls von uns getestete Dreame Z10 Pro. Hier muss sich der eufy X8 Hybrid also erst einmal beweisen.