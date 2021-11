Das Sofa nach einer Party reinigen: alle Tricks

Zuhause feiern ist besonders schön: selbstgemachtes Essen, Gäste, die sich wohlfühlen und eine ausgelassene Stimmung gibt es auf jeder Feier in den eigenen Vier-Wänden. Wäre da nur nicht der Morgen danach, der häufig für eine böse Überraschung sorgt.

Häufig erwarten Dich leere Becher, leere Flaschen, Essensreste und jede Menge Chaos. Wenn Du der Unordnung den Kampf angesagt hast, den Boden gesaugt und gewischt hast und den Müll weggeworfen hast, dann fehlt noch der beliebteste Ort der Party: das Sofa.

Das Sofa klebt nicht nur meistens, sondern beherbergt auch noch jede Menge Keime, Essensreste und undefinierbare Flecken, weil sich hier im Laufe des Abends viele verschiedene Gäste tummeln.

Falls Du nach der Party Dein Sofa wiederbeleben möchtest, dann verraten wir Dir hier wie das geht.

Jetzt solltest Du Deine Gummihandschuhe anziehen und die Putzutensilien herausholen, denn schon kann es losgehen!

Sofa absaugen

So werden nicht nur Krümel und Haare entfernt, sondern auch Hausstaubmilben. Falls es sich um hartnäckige Tierhaare handeln sollte, kannst Du mit einem Gummihandschuh über die Polstermöbel streichen. Hartnäckige Flecken entfernen

Ganz besonders wichtig ist, dass Flecken sofort beseitigt werden, weil diese sonst festtrocknen und nur noch schwer zu beseitigen sind.

Außerdem solltest Du nie reiben, sondern tupfen und den Fleck von außen nach innen wegtupfen. Flecken gehen besonders gut aus Leder raus, indem Du ein Mikrofasertuch und destilliertes Wasser benutzt – normales Wasser könnte Kalkflecken verursachen.

Für Stoff- und Kunstledersofas kannst Du neben einem feuchten Tuch auch eine Mischung aus Wasser, Essig und Geschirrspülmittel nutzen.

Achte zudem unbedingt auf die Hinweise des Herstellers und teste an einer versteckten Stelle, wie der Stoff auf das Reinigungsmittel reagiert. Rotweinflecken beseitigen

Leider kann es auf einer Feier auch mal passieren, dass ein Glas Wein verschüttet wird.

Für diesen Notfall kannst Du Glasreiniger nutzen. Eine weitere Alternative ist eine 1:1 Lösung aus Glycerin und destilliertem Wasser. Diese Vorschläge sind nicht für Leder geeignet. Bei Ledersofas kannst Du eine Wasser-Seifenlösung nutzen. Achte auch hier auf die Verwendung von destilliertem Wasser. Dampfreiniger und Nasssauger für eine gründliche Reinigung

Falls Du einen Dampfreiniger oder Nasssauger besitzt, dann sorgt dieser definitiv für die ultimative Desinfektion Deiner Polstermöbel, denn so kannst Du auch den inneren Teil Deines Sofas reinigen. Manche Bezüge sind zudem auch in der Waschmaschine waschbar. Auch hier solltest Du auf das Etikett des Herstellers achten. Falls dies nicht der Fall sein sollte, kannst Du die Flecken anfeuchten und mit mildem Waschpulver behandeln. Nach und nach kannst Du es mit einem feuchten Tuch abwischen. Üble Gerüche bekämpfen

Gegen unangenehme Gerüche hilft ein klassischer Tipp, den die meisten Omas kennen. Einfach das Sofa mit Natron bestreuen, über Nacht einwirken lassen und am nächsten Morgen absaugen.

Nach diesen Tipps sollte Dein Sofa wieder wie neu sein und die nächste Hausparty kann kommen!

Wenn Dein Sofa zu Deinem Lieblingsort in Deiner Wohnung gehört, dann könnte das bedeuten, dass Du länger lebst. Wissenschafter der University of Kansas haben herausgefunden, dass Menschen, die einen entspannteres Lebensstil haben, länger leben, da sie täglich weniger Energie verbrauchen.

Natürlich darf für ein langes Leben auch eine ordentliche Portion an Sport nicht fehlen, aber laut der Wissenschaftler ist eine Ruhepause mindestens genauso wichtig. Das ist definitiv eine gute Nachricht für alle Couchpotatoes und alle, die einen entspannten Abend mit guten Freunden oder dem Partner zu schätzen wissen.

Ziehe also Deinen Lieblingsschlafanzug an, bereite leckere Snacks zu, lade Deine Lieblingsmenschen ein, suche einen coolen Film auf Netflix & Co. heraus und genieße dabei Deine blitzeblanke Couch! Und das alles ganz ohne schlechtes Gewissen!