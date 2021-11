H1: Backlinks sind ein Erfolgsfaktor

Durch einen Link kann im Internet von einer Seite auf eine andere verwiesen werden. Dabei kann es sich um PDF-Dateien, Videos oder Audiodateien handeln. Wenn ein Link auf der eignen Seite platziert wird, dann handelt es sich um einen Link. Wenn eine andere Webseite einen Link setzt, der auf die eigene Webseite verweist, dann nennt man das einen Backlink.

Webseiten und Dateien werden im Internet durch Links miteinander verbunden. Deswegen haben Verlinkungen eine große Bedeutung für Suchmaschinen. Suchmaschinen nutzen sogenannte Webcrawler, um das Internet nach den eingegebenen Begriffen zu durchsuchen. Webcrawler werden anhand der Links von einer Seite zur anderen geleitet. Verlinkungen werden zudem als Empfehlungen interpretiert.

Chancen auf eine gute Position im Ranking der Suchmaschinen haben vor allem Seiten, die oft von anderen Webseiten verlinkt werden. Eine Seite verfügt augenscheinlich über wertvollen Content, wenn diese oft verlinkt wird.

H2: Was ist Linkbuilding?

Unter Linkbuilding bzw. dem Linkaufbau versteht man einen Prozess, bei dem Backlinks auf externen Webseiten gesetzt werden. Nicht nur die Anzahl der Backlinks ist dabei wichtig, sondern auch die Qualität der Links. Wenn die externe Seite, auf der ein Backlink gesetzt wird, eine hohe Autorität aufweist und thematisch mit der eigenen Seite verwandt ist, dann wird das Ranking positiv beeinflusst. Wie man das Ranking seiner eigenen Seite am effektivsten beeinflussen kann, erfährt man bei Performanceliebe. Nachfolgend fassen wir einige Tipps zusammen, mit denen Linkbuilding erfolgreich betrieben werden kann.

H2: Hochwertigen Content bereitstellen

Man kann systematisch vorgehen, wenn man ein Verzeichnis anlegt, mit Personen und Unternehmen, die potenziell an den Inhalten der eignen Seite interessiert sein könnten. Sobald dann Content auf der eigenen Seite veröffentlicht wird, wird dieses gleichzeitig den potenziellen Linkgebern angeboten.

Die Chancen auf eine Verlinkung steigen, wenn die Linkgeber, die ins Auge gefasst worden sind, bereits thematisch passende Beiträge veröffentlicht haben und die eigene Seite weiterführende Informationen bietet. Geschickt ist es auch, wenn gezielt Inhalte und Beiträge produziert werden, mit denen Inhalte der potenziellen Linkgeber ergänzt werden. Dabei ist es immer hilfreich, wenn man den potenziellen Linkgeber auf die eigenen Inhalte per E-Mail hinweist. Es gibt viele Wege, um Backlinks gezielt und effektiv zu platzieren und ein optimales Linkbuilding zu betreiben.

H2: Gezielt Experten erwähnen

Man sollte sich überlegen, welche Experten es in dem Bereich, in dem man tätig ist, gibt und welche Influencer hohe Reichweite haben. Darüber hinaus sollten auch bekannte Unternehmen einbezogen werden. All diese Akteure sollten Sie in ihren Beiträgen erwähnen. Anschließend können Sie diese in einer E-Mail darauf hinweisen, dass Sie diese in ihren Beiträgen erwähnt haben. So steigt die Chance auf eine Verlinkung.

H2: Beiträge von Experten und bekannte Personen

Wichtig für ein erfolgreiches Unternehmen bzw. Webpräsenz ist einen Überblick zu haben, welche Hardware gut und welche schlecht ist. Neben der Hardware ist aber auch die Offpage-Optimierung wichtig. Daher ist es clever, einen Experten oder Influencer nicht nur zu erwähnen, sondern für einen Beitrag anzufragen. Es reicht auch aus, wenn dieser ein Zitat oder einen Expertentipp preisgibt. Dem Influencer bzw. dem Experten sollte man einen Link mit dem entsprechenden Beitrag zukommen lassen, sobald der Beitrag veröffentlicht wird, um die Chancen auf eine Verlinkung zu erhöhen.

H2: Linkgeber in den Social Media einbeziehen.

Zum Thema der eigenen Seite gibt es mit hoher Wahrscheinlichkeit Blogger, Magazine, Wissenschaftlicher, Journalisten und andere Akteure. Diesen Akteuren sollte man in den sozialen Medien wie Twitter, Instagram und Facebook folgen. Wenn man Likes und Kommentare unter thematisch passende Beiträge und Posts setzt, macht man auf sich aufmerksam und steigert so die Wahrscheinlichkeit, dass ein Link zur eignen Seite auf einer externen Seite gesetzt wird.

H2: Gastartikel verfassen

Wenn ein Gastartikel verfasst wird, ist das meist mit einer Autorenbox verbunden. Dadurch kann elegant ein Backlink gesetzt werden. Wenn keine Autorenbox vorhanden ist, kann auch ein thematisch weiterführender Link im Beitrag selbst platziert werden. Gastbeiträge sind fruchtbar für alle Parteien. Die Partei, die den Gastbeitrag verfasst, profitiert von Backlinks, während die Seite, die den Gastbeitrags aufnimmt, von frischen Inhalten profitiert.

H2: Kommentare auf fremden Blogs

Es ist schlau, auf anderen Webseiten Kommentare zu hinterlassen. Damit ist nämlich meist die Möglichkeit verbunden, einen Link zur eigenen Webseite zu posten. Zwar sind diese normalerweise mit einem sogenannten „nofollow“-Tag ausgezeichnet und werden daher im Ranking nicht beachtet. Dennoch gehören solche Verweise auch zu einer natürlichen Linkstruktur.

Hinzukommt, dass durch Kommentare die Webseitenbetreiber und die Leser der Webseite auf die eigene Seite aufmerksam gemacht werden können. Man sollte allerdings stets darauf achten, dass die Kommentare einen Mehrwert haben, weil man sonst schnell negativ auffällt. Kommentare sollten deswegen immer weitere Ausblicke, interessante Meinungen und gut überlegte Fragen zu einem bestimmten Thema beinhalten.

H2: Recherche und Zusammenfassung relevanter Daten

Das Internet ist zwar nicht übersichtlich und wirkt bisweilen chaotisch, doch es ist voll von Wissen. Die Daten, die für die Zielgruppe der eigenen Webseite relevant und interessant sein können, sollten zusammentragen werden. Die Leser werden Dankbar sein, wenn sie gut zusammengefasste Tabellen und leicht verständliche und übersichtliche Zusammenfassungen finden. Solches Material eignet sich gut, um es Linkgebern anzubieten.

Es lohnt sich auch immer wieder, Seiten zu recherchieren, die Statistiken und Daten verwenden, die man selbst benutzt. Es kommt nicht selten vor, dass diese veraltet sind, der Domain nicht mehr existiert oder der Link zu einer fremdsprachigen Seite führt. Sollte dies der Fall sein, so kann man die Betreiber der Seite anschreiben und Ihnen einen alternativen Link anbieten.

H2: Kostenlose Webinare anbieten

Eine gute Strategie ist es immer, wenn Webinare, Freebies und ähnliche Angebote zur Verfügung gestellt werden. Dazu gehören E-Books, Anleitungen und Checklisten. Solche Angebote fungieren als Lead-Magneten und erhöhen zugleich die Reichweite. Kostenlose Angebote werden mit Freunden und Bekannten geteilt und oft auf der eigenen Webpage platziert.

Starke Anreize zum Teilen und Verlinken können mit einem kleinen Tool geschaffen werden, dass den Nutzern im Alltag behilflich ist. Alle potenziellen Linkgeber, die eine ähnliche Zielgruppe wie die eigene bedienen, sollten auf eben dieses Tool hingewiesen werden.