Oppo Reno7: Drei neue Smartphones mit 5G und AMOLED-Displays offiziell vorgestellt

Oppo hat die neue Smartphone-Reihe der Reno7 vorgestellt. Sie umfasst drei Modelle: die Reno7, Reno7 Pro und Reno7 SE. In China sind die beiden zuerst genannten Modelle ab dem 3. Dezember 2021 zu haben. Das Reno7 SE folgt als Einstieg in die Serie am 17. Dezember 2021. Es ist auch möglich, dass die Smartphones international noch unter anderem Namen auf den Markt kommen.

DasOppo Reno7 Pro 5G mit dem MediaTek Dimensity 1200 Max als SoC ist das Flaggschiff der Reihe. Es bietet zudem ein AMOLED-Display mit 90 Hz Bildwiederholrate, FHD+ als Auflösung und 180 Hz Touch-Abtastrate auf 6,55 Zoll Diagonale. Es stehen Variabnten mit 8 oder 12 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz zur Auswahl. Der Fingerabdruckscanner sitzt unter dem Display. Für den Akku verspricht der Anbieter 4.500 mAh Kapazität bei Schnellladung mit 65 Watt.

Das Reno7 Pro verwendet Hauptkamera mit 50 Megapixeln (IMX766), eine Makro-Kamera mit 2 Megapixeln und einen Ultra-Weitwinkel-Sensor, dessen Auflösung Oppo derzeit leider nicht beziffert. Vorne ruht eine Webcam mit 32 Megapixeln und dem Sensor Sony IMX709. Man setzt auf Android 12 mit der Oberfläche ColorOS 12 als Betriebssystem. Um den Kamerahügel gibt es einen LED-Ring, der auch auf Benachrichtigungen aufmerksam machen kann. Das Oppo Reno7 Pro 5G kostet in China umgerechnet ca. 514 Euro (8 / 256 GByte) bzw. 555 Euro (12 / 256 GByte).

Das Oppo Reno7 5G speckt die Daten etwas ab und setzt auf auf ein kleineres AMOLED-Display mit 6,43 Zoll. Auch kann der Akku nur noch mit 60 Watt geladen werden. Die Hauptkamera steht jetzt bei 64 MP und wird abermals begleitet von einer Makro-Kamera mit 2 Megapixeln und einem Ultra-Weitwinkel-Sensor mit 8 MP. Die Selfie-Kamera bleibt identisch. Als Prozessor nimmt man nun aber den Qualcomm Snapdragon 778G her, dem 8 / 12 GByte RAM und 128 / 256 GByte Speicherplatz zur Seite stehen. Preislich startet das Oppo Reno7 5G bei umgerechnet 375 Euro.

Das Oppo Reno7 SE ist im Bezug auf den Bildschirm und den Akku identisch zum Reno7, kann aber nur noch mit 33 Watt aufladen. Als Chip dient nun der MediaTek Dimensity 900 mit 8 GByte RAM und 128 bzw. 256 GByte Speicherplatz. An der Rückseite sitzt die Hauptkamera mit 48 Megapixeln (Sony IMX581) sowie zweimal 2 Megapixeln (Makro, Tiefensensor). Die Frontkamera verwendet nur noch 16 Megapixel und setzt auf den Sensor Sony IMX487. In China kostet das neue Reno7 SE 5G umgerechnet etwa 305 Euro.

Quelle: Oppo (China)