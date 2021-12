Oppo zieht die Pop-up-Kamera völlig neu auf

Der chinesische Hersteller Oppo veranstaltet am 14. Dezember 2021 seine Inno World 2021, ein Event, bei dem man neue Innovationen vorstellen möchte. Wie es vor solchen Veranstaltungen meistens der Fall ist, so will Oppo auch jetzt schon einmal im Vorfeld die Werbetrommel rühren. Entsprechend hat man ein Video veröffentlicht, das ein Smartphone mit einer sehr speziellen Pop-up-Kamera zeigt.

So kennen wir derartige Kameras noch von Smartphone-Flaggschiffen von vor ein paar Jahren. Die Geräte nutzten derartige Pop-up-Designs für ihre Selfie-Cams. Rasch kam dieser Aufbau dann aber wieder aus der Mode, vermutlich wegen des erhöhten Platzbedarfs im Inneren für so einen Mechanismus. Stattdessen setzte sich zunächst der Notch durch und später das Punch Hole, wie wir es nun von den meisten Mittelklasse- und Premium-Smartphones als kleine Aussparung für die Frontkamera kennen.

Most pop-ups are annoying… But not our self-developed retractable camera! 😉 Explore more in INNO WORLD on 14/12.#OPPOINNODAY2021 pic.twitter.com/33hgJSw8If — OPPO (@oppo) December 7, 2021

Oppo hingegen will eine Pop-up-Kamera für eine Linse an der Rückseite verwenden. Unklar ist, ob man mit der aus- und einfahrbaren Linse auch unterschiedliche Brennweiten ermöglichen möchte. Die Oppo Retractable Camera, wie sie das Unternehmen nennt, scheint auch Wasser widerstehen zu können, wie das obige Video verrät. Natürlich ist auch denkbar, dass durch das Ein- und Ausfahren der Kamera der Zoom verbessert werden könnte. Aktuell ist das aber alles noch Spekulation, denn bis auf das interessante Video liegen keinerlei Informationen vor.

Jetzt heißt es abwarten, denn es wurde auch noch kein konkretes Smartphone genannt, das so eine ausführbare Kamera an der Rückseite nutzen könnte. Warten wir es also ab.

Quelle: Oppo (Twitter)