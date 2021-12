PlayStation 5: Sony stellt alternative Seiten-Cover und neue DualSense vor

Sony hat für seine PlayStation 5 erstmals separate Konsolen-Cover angekündigt. Sie können die weißen Seitenflügel ersetzen. Auf den Markt kommen sie Anfang 2022 – auch in Deutschland. Preise nannten die Japaner jedoch bisher nur für die USA. Dort sollen sie Seitenteile 54,99 US-Dollar kosten. Für Deutschland sind demzufolge wohl 55 bis 60 Euro denkbar.

Nova Pink, Starlight Blue und Galactic Purple sowie Midnight Black und Cosmic Red sind die neuen Farben für die Seitencover. Zusätzlich erscheinen auch passende, neue Versionen der DualSense-Controller. Hier werden manche Zyniker vermutlich einwerfen, dass Sony damit neues Zubehör für eine Spielekonsole auf den Markt bringt, sie selbst nur schwer zu bekommen ist. Denn aufgrund der Chip-Krise ist die PlayStation 5 selbst rund ein Jahr nach dem offiziellen Launch kaum im Handel aufzufinden. Die Lieferengpässe könnten laut Zulieferern wie AMD und Toshiba bis Anfang 2023 anhalten.

Doch zurück zu den neuen Seiten-Covern. Die sollen sowohl für die Digital Edition als auch die Variante der PS5 mit optischem Laufwerk erhältlich sein. Die PS5-Cover in Midnight Black und Cosmic Red werden ab Januar 2022 bei teilnehmenden Händlern in Deutschland, der Schweiz und Österreich zu haben sein. Die PS5-Cover in Nova Pink, Galactic Purple und Starlight Blue werden ebenfalls in diesen Ländern in der ersten Jahreshälfte 2022 eingeführt.

In den Deutschland werden einige der neuen Produkte über den Vorabzugriff für Kunden von direct.playstation.com erhältlich sein. Der DualSense Wireless-Controller in Galactic Purple ist ab dem 14. Januar auf direct.playstation.com erhältlich (solange der Vorrat reicht) und wird ab dem 11. Februar auch bei anderen teilnehmenden Händlern angeboten. Zusätzlich sind die PS5-Cover in Midnight Black und Cosmic Red ab dem 21. Januar auf direct.playstation.com erhältlich (solange der Vorrat reicht) und werden ab dem 18. Februar auch bei anderen teilnehmenden Händlern angeboten.

Quelle: PlayStation Blog