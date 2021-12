„The Matrix Awakens“: Tech Demo zur Unreal Engine 5 steht kostenlos zur Verfügung

Epic Games hat eine sehr beeindruckende, interaktive Tech-Demo für die aktuellen Konsolen, also die PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht. „The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience“ soll das Potenzial der Unreal Engine 5 verdeutlichen. Anders als bei vorherigen Demos liefert man diese Erfahrung nun aber direkt kostenlos für alle Interessenten aus. Wer mag, kann sich diese Demo direkt über den PlayStation Store für die PS5 bzw. über den Microsoft Store für die Xbox Series X|S herunterladen.

Anzeige

Die Demo beginnt mit einer Einführung von Keanu Reeves höchstpersönlich, mündet in eine lineare Action-Sequenz in einem Auto und erlaubt es dem Spieler danach eine offene Stadt frei zu erkunden. Gameplay in Form von Missionen gibt es jedoch nicht. Vielmehr ist es möglich, etwa den Stand der Sonne anzupassen und mit den Effekten der Unreal Engine 5 zu spielen.

Etwa zeigt Epic Games, wie man mit Nanite hohen Detailgrad erreicht, über Niagara beeindruckende Partikeleffekte realisiert oder mit Lumen ein beeindruckendes Lichtspiel erzeugt. Zudem werden auch die Upscaling-Fähigkeiten der Engine deutlich. Alles in allem ist das eine höchst beeindruckende Demonstration, die offenbart, was mit PlayStation 5 und Xbox Series X|S technisch möglich ist.

Für den PC ist die Tech-Demo aktuell leider noch nicht verfügbar. Immerhin zeigt Epic Games aber mit „The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience“, was an den Konsolen abseits von den aktuell bedauerlicherweise noch dominierenden Cross-Generation-Titeln möglich ist. Bleibt zu hoffen, dass wir solche technische Qualität bald auch in Spielen erleben.

Quelle: Unreal Engine