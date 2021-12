LG UltraGear: Erstes Gaming-Notebook bereichert die Marke

LG hat das neue Gaming-Notebook UltraGear 17G90Q in petto. Es handele sich laut den Südkoreanern um das erste Gaming-Notebook der Reihe. Im Inneren schlummert unter anderem die potente Grafiklösung Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q. Zudem verbaut man einen Intel Core der 11. Generation als CPU, bis zu 32 GByte RAM und bis zu 1 TByte SSD-Speicherplatz.

Das IPS-LC-Display wiederum kommt auf 17 Zoll Diagonale und löst mit 1080p. Das mag gering anmuten, dafür legt man aber eine Bildwiederholrate von 300 Hz an. Eine Vapor-Chamber-Kühlung soll auch unter Last garantieren, dass die Leistung gehalten werden kann. Trotz der Leistung bietet das UltraGear 17G90Q ein Gewicht von nur 2,7 kg und eine Dicke von 21,4 mm. Der Akku kommt auf 93 Wh. Das Gaming-Notebook wirft auch eine Tastatur mit RGB-Hintergrundbeleuchtung in die Waagschale. Dazu gesellen sich Stereo-Lautsprecher mit DTS:X Ultra.

Das Gaming-Notebook UltraGear 17G90Q von LG kommt laut dem Hersteller selbst im ersten Quartal 2022 zunächst in den USA und Südkorea auf den Markt. Anschließend wird man eine internationale Veröffentlichung prüfen.

Spezifikationen:

17G90Q Bildschirmgröße 17,3 Zoll LCD FHD (1.920 x 1.080) IPS 1 ms, 300 Hz, sRGB 99 Prozent Seitenverhältnis 16:9 Gewicht 2.64 kg Abmessungen 400 x 271,6 x 20,9 ~ 21,4 mm Akku 93Wh CPU 11th Gen Intel Core Processor Intel Tiger Lake-H GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q Graphics Arbeitsspeicher 16/32 GB Dual Slots (DDR4) Speicher Bis zu 1 TB M.2 Dual SSD slots (NVMe) Farbe Purple Gray Tastatur Hintergrundbeleuchtete RGB-Gaming-Tastatur mit tastengenau individualisierbarer Beleuchtung Ein- und Ausgänge USB 4 Gen 3×2 Type C (x1, USB PD-out & TBT4), USB 3.2 Gen 2×1 Type C (x1, USB PD-out & DP),

USB 3.2 Gen 2×1 (x2), HP-Out (4-Pole Headset, US type), HDMI, RJ45, DC-In, microSD/UFS Alleinstellungsmerkmale IPS mit 1 ms Reaktionszeit & Bildwiederholfrequenz 300 Hz,

Fingerabdruckleser im Power-Button, Full-HD-Webcam mit Dual-Mikrofon, IR-Kamera, Wi-Fi 6E & Intel Killer Wireless, Zwei-Wege-Lautsprecher (2,0 W x 4) mit DTS:X Ultra, Kühlsystem mit Dampfkammer,Spiele-UI (UltraGear Studio)

Quelle: LG