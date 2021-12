Der LC-Power Adventsgewinnspiel-Gewinner 2021

Der dritte und letzte Teil unserer Adventsgewinnspiele 2021 wurde letzten Samstag abgeschlossen. Jetzt steht der Gewinner des 27 Zoll großen Curved-Gaming-Monitors von LC-Power fest. Der LC-M27-FHD-240-C im Wert von 270 Euro geht ins brandenburgische Velten.

Die drei Gewinnspielfragen waren mal wieder deutlich einfacher zu beantworten, denn immerhin fast 98 Prozent aller über 5700 Teilnehmer haben korrekt getippt.

Der LC-M27-FHD-240-C Gaming-Monitor verfügt über insgesamt drei HDMI-Anschlüsse (1x HDMI 2.0, 2x HDMI 1.4), wie der Produktseite zu entnehmen war, und LC-Power gibt eine Herstellergarantie von drei Jahren.

Es gab also erneut eine große Auswahl unter den Teilnehmern und das Los musste entscheiden. Per Zufallsgenerator fiel die Entscheidung auf… Frank S. aus Velten in Brandenburg – herzlichen Glückwunsch!

Der Gewinner wurde bereits benachrichtigt und der Gaming-Monitor von LC-Power sollte in den nächsten Tagen auf die Reise gehen.

Alle anderen Teilnehmer seien auf das nächste Gewinnspiel und das nächste Jahr vertröstet – beides kommt bestimmt!

Quelle: Adventsgewinnspiel 2021 mit LC-Power