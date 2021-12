TheA500 Mini: Amiga-Neuauflage erscheint am 25. März 2022

Der TheA500 Mini ist eine kompakte Neuauflage des 16-bit-Heimcomputers aus den 1980er-Jahren. Er soll nun endlich am 25. März 2022 erscheinen. Wir hatten bereits im August 2021 über das Gerät berichtet. Neben dem Veröffentlichungsdatum ist inzwischen auch die komplette Spieleliste final. TheA500 Mini stammt von Retro Games Ltd. und wird in Deutschland von Koch Media vertrieben.

Anzeige

Die vollständige Spieleliste des TheA500 Mini

Alien Breed 3D

Alien Breed: Special Edition’92

Another World

Arcade Pool

ATR: All Terrain Racing

Battle Chess

Cadaver

California Games

The Chaos Engine

Dragons Breath

F-16 Combat Pilot

Kick Off 2

The Lost Patrol

Paradroid 90

Pinball Dreams

Project-X: Special Edition 93

Qwak

The Sentinel

Simon the Sorcerer

Speedball 2: Brutal Deluxe

Stunt Car Racer

Super Cars II

Titus The Fox: To Marrakech And Back

Worms: The Director’s Cut

Zool: Ninja Of The „Nth“ Dimension

25 Titel werden also direkt ab Werk vorinstalliert sein. Auch wird es aber möglich sein, über einen USB-Stick und die WHDLoad-Funktion des Mini-Computers andere Amiga-Spiele zu zocken. Es besteht also eine offizielle Erweiterungsmöglichkleit. Die Benutzer können das Setup, die Controller-Optionen und die Display-Einstellungen selbst optimieren.

Die Produktion des TheA500 Mini soll nach aktueller Planung Mitte Januar 2022 so weit sein, dass erste Exemplare fertig sind. Es wird auch die Maus und das Gamepad aus dem Lieferumfang in einzelnen Gebieten als separates Zubehör geben. Damit will man diejenigen zufriedenstellen, die es auf Koop-Spiele abgesehen haben. Besitzer des TheA500 Mini können ihr Spiel jederzeit speichern und fortsetzen. Eine Funktion, die es beim Original natürlich nicht gegeben hat.

Der von Retro Games Ltd. entwickelte und von Koch Media vertriebene TheA500 Mini bietet die Emulation nicht nur des ursprünglichen A500 (OCS) und des Enhanced Chip Set (ECS) zukünftiger Versionen, sondern auch der Advanced Graphics Architecture (AGA) des A1200. Zur Ergänzung der Bildschirmtastatur können Besitzer des eine externe Standard-PC-Tastatur anschließen, um zusätzliche Funktionen zu nutzen. Richtig gelesen: Die Tastatur des Mini-Computers an sich ist also nur Dekoration.

Im Lieferumfang von TheA500 Mini sind eine 1,8 m lange kabelgebundene USB-Maus, ein 1,8 m langes kabelgebundenes Gamepad mit 8 Tasten, ein USB-A-auf-USB-C-Netzkabel (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten) und ein HDMI-Kabel (beide 1,8 m lang) enthalten. Das Gerät erscheint also nun am 25. März 2022 und wird 129,99 Euro kosten.