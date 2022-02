Nvidia GeForce RTX 3090 Ti: Erste Preisangaben sickern durch

Die Nvidia GeForce RTX 3090 gibt in großen Teilen immer noch Rätsel auf. So stellte Nvidia die Grafikkarte zwar im Rahmen der CES 2022 im Januar vor und zeigte ein Exemplar, doch weder wies man der Karte einen Preis noch ein Erscheinungsdatum zu. Auch die technischen Daten wollte man nicht offiziell bestätigen. Felsenfest wissen wir also nur, dass des die Grafikkarte gibt und dass sie irgendwann als Flaggschiff-Modell erscheinen wird. Auch steht fest, dass sie teuer wird. Wie teuer, verraten uns nun einige Listungen von Händlern.

Anzeige

In Japan wurde beispielsweise die MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X 24G von Rakuten gelistet. Umgerechnet kommt sie auf einen Preis von sagenhaften 4.837 Euro. In Vietnam ging man für eine Galax GeForce RTX 3090 Ti 24GB Ex Gamer Black Edition etwa günstiger ans Werk: Umgerechnet ca. 3.366 Euro soll die Grafikkarte dort laut ersten Listen kosten. Spannenderweise sind Preisangaben aus dem Backend eines deutschen Händlers da noch am niedrigsten angesetzt: Die MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X wurde für 3.201 Euro aufgeführt. 3.129 Euro sind es dann wiederum für eine MSI GeForce RTX 3090 Ti GAMING X TRIO.

Nvidia selbst ruft für sein Flaggschiff, eine GeForce RTX 3090 aktuell offiziell in der Founders Edition 1.649 Euro als Preis aus. Custom-Modelle von Partnern kosten allerdings deutlich mehr und die Straßenpreise starten bei ca. 2.300 Euro. Im Raum steht, dass die offizielle Preisempfehlung für die Founders Edition der GeForce RTX 3090 Ti daher bei 1.999 Euro liegen könnte. Auch hier werden Partnermodelle deutlich teurer sein bzw. die Straßenpreise in die Höhe schießen.

Warum aber schweigt Nvidia ansonsten zur neuen GeForce RTX 3090 Ti und alles sieht nach einer Verzögerung aus? Eventuell kommt man derzeit mit der Fertigung schlichtweg nicht voran, denn es wird das chinesische Neujahr gefeiert. Es gibt auch Gerüchte um Probleme mit dem BIOS. Vielleicht erfahren wir aber ja noch im Februar 2022 konkreteres.

Quelle: Hardwareluxx