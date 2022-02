„Warcraft“ wird das nächste Mobile Game von Activision Blizzard

Blizzard erfreute PC-Spieler seinerzeit mit Games wie „Warcraft 3“, der Reihe „Diablo“ und dem MMORPG „World of Warcraft“, welches bis heute ein Dauerbrenner ist. Doch dann gab es zwar immer mal wieder Neuigkeiten zum mobilen Ableger „Diablo Immortal“ sowie einem Remaster von „Diablo II“, aber ein neues „Warcraft“ für Strategiefans lässt auf sich warten. Das wird wohl vorerst auch so bleiben. Denn im Zuge der Bekanntgabe seiner Finanzergebnisse hat Activision Blizzard nun als nächstes „Warcraft“-Spiel ein Mobile Game für 2022 in Aussicht gestellt.

Schon im Vorjahr hatte der CEO von Activision Blizzard, Bobby Kotick, in Aussicht gestellt, dass mehrere Free-to-Play-Titel aus dem „Warcraft“-Universum in Planung seien. Genauere Details sind aber bis heute offen. Zuvor gab es Gerüchte, dass es sich bei einem der Spiele um ein Augmented-Reality-Game im Stil von „Pokémon Go“ handeln könnte. Der große Hype um diese Art von Spielen ist allerdings bereits wieder abgeflacht.

Activision Blizzard könnte bald zu Microsoft gehören, welche den Publisher für 67,8 Mrd. US-Dollar übernehmen wollen, sollte denn alles glattgehen. Microsoft dürfte sich dann vermutlich wieder mehr auf PC- und Konsolenspiele besinnen, welche dem Unternehmen deutlich mehr am Herzen liegen.

Quelle: Activision Blizzard