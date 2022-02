devolo AG geht ins Schutzschirmverfahren nach dt. Insolvenzverordnung

Die deutsche devolo AG aus Aachen ist für ihre Powerline-Adapter nicht nur in Deutschland bekannt. Man bietet nicht nur Produkte für Privat-, sondern auch für Geschäftskunden an. Doch die Pandemie brachte den Hersteller leider in die Schräglage. Erst konnte man die Nachfrage aufgrund von Lieferengpässen durch die Halbleiterkrise nicht befriedigen. Um an Chips zu kommen, musste man laut Unternehmen langfristige Verträge eingehen. Das habe sich seit Ende 2021 gerächt, weil die Nachfrage sank und die Lager sich füllten. Anfang 2022 wurde das Ungleichgewicht zu groß. So bestätigt devolo AG nun die Insolvenz im Schutzschirmverfahren.

Letzteres kann in Deutschland angewendet werden, wenn das Unternehmen eine gute Begründung für die Insolvenz vorlegen kann, gute Aussichten auf eine Sanierung hat und noch Liquidität gegeben ist. All das sei bei devolo laut eigenen Aussagen der Fall. Der Vorteil des Schutzschirmverfahrens ist, dass devolo die Restrukturierung jetzt weitgehend in Eigenregie durchführen kann. Es wurde allerdings ein Sachverwalter eingesetzt. Dieser überwacht, ähnlich wie ein Aufsichtsrat, die Neuaufstellung im Interesse der Gläubiger.

Zu den genannten Problemen sei laut devolo gekommen, dass man 2021 Umsätze mit Netzbetreibern im Ausland und im Projektgeschäft nicht realisieren konnte, weil spezifische Zulieferprodukte aufgrund des Chipmangels nicht verfügbar gewesen seien. Das Ende vom Lied: Binnen zwei Monaten wolle devolo in Abstimmung mit Beratern und Stakeholdern einen Restrukturierungsplan erarbeiten. Währenddessen laufe der normale Geschäftsbetrieb weiter. Geplant sei laut der AG aktuell, die Sanierung binnen weniger Monate abzuschließen. Man habe positive Marktaussichten und sei zuversichtlich, wieder zur gewohnten Stärke zu finden.

Quelle: Pressemitteilung