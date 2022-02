Samsung Galaxy S22 Ultra vorgestellt: Fortsetzung der S- und der Note-Serie

Samsung hat heute sein neues Smartphone-Flaggschiff präsentiert: das Galaxy S22 Ultra. Dabei macht der südkoreanische Hersteller auch klar, dass dieses Modell sowohl die S- als auch die Note-Serie fortführe. Denn es integriert ab Werk den S Pen, der direkt im Smartphone verstaut werden kann und im Lieferumfang enthalten ist. Es handelt sich zudem um eine neue Generation mit einer um 70 Prozent verringerten Latenzzeit.

Anzeige

Das mobile Endgerät nutzt ein AMOLED-Display mit 6,8 Zoll Diagomale und einer Auflösung von QHD+. Die Bildwiederholrate beträgt adaptive 120 Hz und kann somit dynamisch zwischen 1 bis 120 Hz angepasst werden, je nach dargestelltem Inhalt. Das Display decke laut Samsung den DCI-P3-Farbraum zu 100 % ab und erreiche Spitzenhelligkeiten von bis zu 1.750 Nits. An der Vorderseite sitzt auch der Fingerabdruckscanner mit Ultraschall. Als Maße für das S22 Ultra sind 77,9 x 163,3 x 8,9 mm bei einem Gewicht von 229 Gramm genannt.

Die Selfie-Kamera kommt auf 40 Megapixel. An der Rückseite ruht eine Quad-Kamera mit 108 (Weitwinkel) + 12 (Ultra-Weitwinkel) + 10 (Telephoto) + 10 (Telephoto) Megapixeln. Die beiden Zoom-Linsen sollen dreifachen bzw. zehnfachen optischen Zoom erlauben. Samsung wirbt damit, dass der Hauptsensor besonders große Pixel mit bis zu 2,4 um verwende. So könne viel Licht aufgenommen werden, um auch bei wenig Helligkeit in der Umgebung gute Fotos zu liefern.

Als SoC des Smartphones dient der neue Exynos 2200. Ihm stehen je nach Variante 8 bzw. 12 GByte LPDDR5-RAM zur Seite und 128 GByte bis 1 TByte Speicherplatz. Auch 5G und Wi-Fi 6E sind an Bord. Ssamsung verspricht zudem bis zu vier Generationen Android-Updates. Der Akku kommt wiederum auf 5.000 mAh und kann mit 45 Watt kabelgebunden bzw. mit 15 Watt kabellos geladen werden. Via Reverse Wireless Charging kann das Galaxy S22 Ultra andere Geräte aufladen.

Kunden, die das Samsung Galaxy S22 Ultra 5G vom 09. bis zum 24. Februar 2022 im Samsung Online-Shop vorbestellen, können sich bei Eintausch eines Altgeräts über 150 Euro Tauschprämie plus bis zu 530 Euro Altgerätewert sowie die Galaxy Buds Pro als Zugabe sichern. Das Galaxy S22 Ultra 5G ist ab dem 25. Februar 2022 im Samsung Online-Shop und im deutschen Handel erhältlich. Neben den regulären vier Farben hält der Samsung Online-Shop weitere vier exklusive Farben bereit.

Das kostet das neue Samsung Galaxy S22 Ultra: