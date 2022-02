Samsung Galaxy S22 und S22+: Zwei neue Premium-Smartphones vorgestellt

Samsung stellt seinem neuen Flaggschiff, dem Galaxy S22 Ultra, auch noch die beiden Premium-Modelle Galaxy S22 und Galaxy S22+ zur Seite. Beide bieten AMOLED-Bildschirme mit 120 Hz Bildwiederholrate und 240 Hz Touch-Abtastrate, also wie beim großen Bruder. Allerdings schrumpfen die Diagonalen auf jeweils 6,1 bzw. 6,6 Zoll und die Auflösung auf FHD+. Dabei misst das S22 70,6 x 146 x 7,6 mm und bringt 168 Gramm auf die Waage. Das S22+ misst 75,8 x 157,4 x 7,6 mm und wiegt dabei wiederum 196 Gramm.

Das Samsung Galaxy S22+ bietet die gleiche maximale Leuchtkraft wie das Ultra-Modell – 1.750 Nits. Beim regulären S22 sind es hingegen nur maximal 1.300 Nits. Zu erwähnen ist noch, dass die dynamische Bildwiederholrate hier auf minimal 10 und nicht 1 Hz abgesenkt werden kann. Die beiden Smartphones integrieren zudem einen Fingerabdruckscanner mit Ultraschall unter den Bildschirm. Als SoC hält auch hier der Exynos 2200 her. Dem 8 GByte RAM und 128 bzw. 256 GByte Speicherplatz zur Seite stehen. Das Betriebssystem ist Android 12 mit dem Überzug One UI 4.1. Samsung wirbt auch damit, dass das S22+ Wi-Fi 6E unterstützt – beim S22 ist es nur Wi-Fi 6. 5G ist in beiden Fällen an Bord, genau wie der Schutz vor Staub und Wasser nach IP 68.

Die Kameras der beiden Smartphones sind identisch. Vorne sitzt eine Selfie-Webcam mit 10 Megapixeln. Die Triple-Hauptkamera nutzt 50 (Weitwinkel, OIS) + 12 (Ultra-Weitwinkel) sowie 10 (Telephoto, OIS) Megapixel. Laut Samsung setze man einen größeren Haupt-Sensor ein, der mehr Licht aufnehme, um auch unter schwierigen Bedingungen rauscharme und detailreiche Bilder zu zaubern.

Das Samsung Galaxy S22 bietet einen Akku mit 3.700 mAh und kann mit 25 kabelgebunden bzw. 15 Watt kabellos laden. Die kabellose Ladung ist beim S22+ identisch, allerdings ist die kabelgebundene Ladung hier mit 45 Watt noch schneller. Samsung verspricht zudem bis zu vier Generationen lang Android-OS-Upgrades und 5 Jahre Sicherheits-Updates.

Die Galaxy S22 und S22+ 5G sind ab dem 25. Februar 2022 im Samsung Online-Shop und im Handel erhältlich. Neben den regulären Farben hält der Samsung Online-Shop weitere exklusive Farben bereit. Kunden, welche die Samsung Galaxy S22 oder S22+ 5G vom 09. bis 24. Februar 2022 im Samsung Online-Shop vorbestellen, können sich bei Eintausch eines Altgeräts über 100 Euro Tauschprämie plus bis zu 530 Euro Altgerätewert sowie die Galaxy Buds Pro sichern.

Die Preise der Samsung Galaxy S22 und S22+: