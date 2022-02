Intel schluckt Tower Semiconductor für 5,4 Mrd. US-Dollar

Intel hat heute bestätigt, dass man Tower Semiconductor für insgesamt rund 5,4 Mrd. US-Dollar übernimmt. Um diesen potenziellen Deal gab es schon eine Weile Gerüchte, nun ist die Übernahme jedoch bestätigt. Tower Semiconductor stammt aus Israel und stellt Halbleiter für externe Partner her. Intel und Tower Semiconductor haben in der Vergangenheit bereits kooperiert, auch im Rahmen eines Joint Ventures.

Tower Semiconductor stellt jedoch keine Halbleiter für CPUs, GPUs oder SoCs in 5, 7 oder 10 nm her, sondern z. B. für Sensoren, RF-Hardware und mehr. Man arbeitet mit Größen von 1 um bis 110 nm. Tower Semiconductor unterhält Fabriken in den USA und Asien. Die Übernahme soll nun innerhalb der nächsten 12 Monate abgeschlossen werden. Denn natürlich muss der Deal noch von den zuständigen Kartellbehörden abgesegnet werden.

Intel will sich durch die Übernahme in der Halbleiterfertigung noch flexibler aufstellen und seine Dienste eben auch Partnern verstärkt zur Verfügung stellen. Pro Aktie zahlt Intel jetzt 53 US-Dollar aus. Tower beliefert dabei Kunden aus etwa dem mobilen Segment und der Autoindustrie. Die Aufsichtsräte von Intel und Tower haben der Übernahme bereits zugestimmt.

Bis zum Abschluss der Übernahme laufen Tower und die Intel Foundry Services noch unabhängig weiter. Nach der Übernahme will man sie jedoch verschmelzen und folglich enger vernetzen. Die genauen Pläne wolle man da noch zeitnah vorstellen.

Quelle: Intel