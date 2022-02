„Cyberpunk 2077“: Patch 1.5 mit Next-Gen-Upgrade ist verfügbar

„Cyberpunk 2077“ hat endlich das von Konsolenspielern heiß erwartete Next-Gen-Upgrade für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S in Form des Patch 1.5 erhalten. Generell ist der Patch aber auch für die Xbox One und PS4, Google Stadia sowie den PC verfügbar. Je nach Plattform weichen die Anpassungen voneinander ab. Enthalten sind auch Gameplay-Verbesserungen, wie eine Neugestaltung des Perk-Systems.

Daher müssen auch alle Spieler, die „Cyberpunk 2077“ ab Patch 1.5 weiterspielen, ihre Perks neu verteilen. Zusätzlich gibt es neue Dialoge für die Romanzen im Spiel. Die Fixer haben zudem nun spezielle Belohnungen, wenn man sich mit ihnen gut stellt. Auch wurden die Händler überarbeitet: Sie bieten neue Items an und die Preise wurden generell nach unten korrigiert. Dazu kommt, dass sich Protagonist V nun mehrere neue Apartments mieten kann. Ebenfalls ist es machbar, seinen Look fortan im Spiegel in seinem Zimmer neu anzupassen.

Weitere Optimierungen betreffen die KI der Gegner und anderer NPCs sowie ein verbessertes Fahrzeug-Handling. An PS5 und Xbox Series X gibt es außerdem jetzt einen Ray-Tracing-Modus. Alternativ steht der Performance-Modus mit 60 fps stramm. Die Xbox Series S kann nur einen Modus mit 30 fps und 1440p als Auflösung verwenden.

Weitere Neuerungen betreffen die Benutzeroberfläche. Z. B. gibt es neue Filteroptionen für die In-Game-Karte und angepasste Icons auf der Map, welche es erleichtern Hauptmissionen und Nebenaufträge zu erkennen. An der PlayStation 5 hat man zudem Unterstützung von Spatial Audio sowie Support für die Features des DualSense eingeführt. Am PC hält AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) Einzug. Obendrein gibt es einen Benchmark-Modus, um vor dem Zocken die Framerate zu prüfen.

Wer eine PS5 oder Xbox Series X|S besitzt, kann ab sofort auch eine kostenlose Trial antesten. Sie beinhaltet 5 Stunden Spielzeit. Wird das Game dann gekauft, kann der Spielfortschritt übertragen werden. An den Xbox Series X|S können Bestandskunden ein kostenloses Upgrade vornehmen, wenn sie das Spiel bereits als Xbox-One-Version besitzen. Es wird via Smart Delivery automatisch installiert. Das Gratis-Upgrade gibt es auch an der PS5, dort muss „Cyberpunk 2077“ allerdings nochmals separat als PS5-Variante neu installiert werden.

Quelle: Pressemitteilung