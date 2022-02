Ist Bitcoin eine Klimakatastrophe oder eine nachhaltige Lösung?

Die Rolle von Bitcoin beim Klimawandel und der Nachhaltigkeit ist unter Umweltschützern und Wissenschaftlern nach wie vor ein heftig umstrittenes Thema. Hier ist, was Sie wissen sollten.

Bitcoin hat als bequemere, sicherere und kostengünstigere Zahlungsmethode immense Popularität erlangt. Andere loben ihn auch als lukrativen Wertaufbewahrer und nachhaltigen Vermögenswert, der die beste Absicherung gegen Inflationsrisiken bietet. Bitcoin ist jedoch auch zunehmend in die Kritik geraten, vor allem von Umweltschützern, die sich über die enormen Auswirkungen auf die Umwelt sorgen. Sie behaupten, Bitcoin verbrauche viel Energie und produziere eine Menge Kohlenstoffemissionen, die die Gesundheit des Planeten bedrohen. Andere haben Bitcoin auch als äußerst volatilen Vermögenswert kritisiert, der die Weltwirtschaft schnell destabilisieren könnte. Ist Bitcoin also eine Klimakatastrophe oder eine nachhaltige Lösung? Die Antworten finden Sie unten.

Bitcoins Umweltbedenken

Viele Menschen sind besorgt darüber, dass das Bitcoin-Netzwerk eine Menge Energie verbraucht, die oft aus nicht erneuerbaren Quellen wie Kohlekraftwerken stammt. Der größte Teil des Stroms fließt in das Bitcoin-Mining, bei dem leistungsstarke Computer und Hardware eingesetzt werden, um Transaktionen zu überprüfen und neue Token zu prägen. Kritiker haben das Bitcoin-Mining als sinnlose Art der Energienutzung bezeichnet.

Das Bitcoin-Mining verbraucht so viel Energie, dass es den Verbrauch mehrerer Länder, darunter die Niederlande und Kasachstan, übersteigt. Mit fossilen Brennstoffen betriebene Kraftwerke machen den größten Anteil am weltweiten Energiemix aus. Daher könnte man sagen, dass das Bitcoin-Mining teilweise für die steigenden Treibhausgasemissionen verantwortlich ist und den Klimawandel fördert.

Statistiken zeigen jedoch, dass die Auswirkungen von Bitcoin auf das Klima weitaus geringer sind als die bedeutenden Branchen wie Landwirtschaft, Verkehr, Bauwesen und Energie.

Einige Umweltschützer haben auch die enorme Energie kritisiert, die für die Durchführung von Bitcoin-Transaktionen benötigt wird. Das Bitcoin-Netzwerk verbraucht 980 kWh pro Transaktion, verglichen mit einer MasterCard-Transaktion, die nur 0,0006 kWh verbraucht.

Andere sind auch zunehmend besorgt darüber, dass Bitcoin viel Elektroschrott produziert und damit die Umweltzerstörung fördert. Bitcoin-Miner verwenden spezielle Hardware unter extremen Bedingungen, die sie schnell veralten lassen. Die ausgetauschte Hardware landet oft auf Mülldeponien, die in den meisten Fällen ihren Grenzwert bereits überschritten haben. Auch das führt zu einer erheblichen Belastung der Umwelt.

Volatilität

Kryptowährungen sind hochvolatile Vermögenswerte mit starken und enormen Preisschwankungen. Bitcoin hat in der Vergangenheit solche Trends mit ständigen Aufwärts- und Abwärtsbewegungen gezeigt. Daher sind einige Anleger besorgt, dass Bitcoin kein nachhaltiges Wertaufbewahrungsmittel sein könnte.

Der Wert von Bitcoin hat in der Vergangenheit massive Einbrüche erlebt, sich aber immer schnell erholt. Investoren gehen davon aus, dass Bitcoin aufgrund der wachsenden Nachfrage und des sinkenden Angebots in Zukunft enorm an Bedeutung gewinnen wird. Heutzutage bietet fast jede Krypto-Handels-App wie bit-iq.de umfassende Marktanalysen, Charts und andere Tools, die Anlegern und Händlern helfen, die Auswirkungen der Volatilität zu vermeiden.

Bitcoin und Nachhaltigkeit

Viele Denkfabriken und Befürworter von Kryptowährungen, einschließlich der Vereinten Nationen, sind der Meinung, dass digitale Währungen und die ihnen zugrundeliegenden Technologien eine wichtige Rolle bei der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung spielen könnten. Bitcoin und seine Blockchain-Technologie ermöglichen ein dezentrales Finanzsystem, das gegen Manipulationen resistent ist. Das macht Bitcoin zu einem sicheren Zahlungsmittel und Vermögenswert, ideal für Regionen mit schwachen Institutionen und einem hohen Maß an Korruption.

Mehrere Hilfsorganisationen, darunter das Welternährungsprogramm, nutzen inzwischen die Blockchain, um humanitäre Gelder schnell und sicher an verschiedene Empfänger in der ganzen Welt zu verteilen. Andere Unternehmen erforschen die Blockchain-Integration, um die Effizienz und Transparenz in Lieferketten, intelligenten Verträgen und der Bestandsverwaltung zu fördern.

Die Bitcoin zugrundeliegende Blockchain-Technologie ist eine offene Plattform, die robuste Innovationen in verschiedenen Branchen inspiriert. Studien haben bewiesen, dass Blockchain den Klimaschutz durch transparentes Datenmanagement, Finanzierung und saubere Energiemärkte beschleunigen kann. Mehrere Projekte haben auch das Potenzial von Blockchain zum Schutz der Umwelt mit großem Erfolg getestet. Der WWF hat die Technologie eingesetzt, um den illegalen Fischfang in der Thunfischindustrie zu unterbinden.

Die Auswirkungen von Bitcoin auf die Umwelt rufen bei verschiedenen Organisationen, Investoren und Aktivistengruppen weltweit wachsende Bedenken hervor. Bitcoin hat sich jedoch auch als nachhaltige Währung und Vermögenswert erwiesen, der das globale Wirtschaftswachstum ankurbelt.