Sony und Honda wollen gemeinsam elektrische Fahrzeuge entwickeln

Sony und Honda haben eine sogenannte strategische Allianz für den Bereich der modernen Mobilität abgeschlossen. Gemeinsam soll sogar ein eigenes Joint Venture aufgebaut werden, das dann mit vereinten Ressourcen von Sony und Honda elektrische Fahrzeuge entwickeln kann. Es soll aber nicht nur um die Hardware an sich gehen, sondern auch die Software-Dienstleistungen dahinter.

Das neue Unternehmen soll noch 2022 aufgebaut werden. Allerdings müssen noch die Wettbewerbshüter der Kooperation von Sony und Honda zustimmen. Während Honda sein Know-how aus dem Autobau und dem Vertrieb von Fahrzeugen zusteuern soll, will Sony etwa seine Kompetenzen aus den Bereichen Imaging, Sensoren, Telekommunikation, Netzwerk und Entertainment einfließen lassen. Man erwartet, dass das erste E-Fahrzeug des noch als „The New Company“ bezeichneten Joint Ventures 2025 in den Verkauf gehen könnte.

Laut Angaben von Sony und Honda werde das Joint Venture die Fahrzeuge selbstständig entwickeln und verkaufen, aber keine eigenen Fabriken betreiben. Hier werde Honda nämlich einspringen. Sony wiederum werde die Software-Plattform für die Fahrzeuge entwickeln und bereitstellen. Man darf also auf die weiteren Neuigkeiten der nächsten Zeit gespannt sein.

Quelle: Honda