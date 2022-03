AMD soll für März 2022 vier neue Ryzen-Prozessoren planen

AMD wird aktuellen Gerüchten zufolge im März 2022 gleich vier neue Ryzen-Prozessoren für Privatkunden veröffentlichen. Sie sollen auf der Architektur Zen3 basieren und in erster Linie die Mittelklasse bedienen. Zunächst wären da etwa die beiden Sechskerner AMD Ryzen 5 5500 sowie Ryzen 5 5600. Die Taktraten beider CPUs sind leider noch offen.

Der Ryzen 5 5500 soll kein SMT bieten und daher nur mit 6 Threads parallel klarkommen. Sein Preis solle unter dem eines Intel Core i3-12100 liegen. Der Ryzen 5 5600 wiederum solle sich unterhalb eines Core i5-12400 einordnen.

Der AMD Ryzen 7 5700X wiederum werde acht Kerne und 16 Threads unterstützen. Er werde preislich unterhalb des Intel Core i5-12600KF rangieren. Dieser Prozessor soll offenbar den Ryzen 7 5700G ergänzen. Last but not least folge außerdem der AMD Ryzen 7 5800X3D mit 96 MByte L3-Cache, ebenfalls auf Zen3-Basis für den Sockel AM4. Es sei der letzte wichtige Chip für diese Plattform, bevor AMD zu AM5 und den Ryzen 7000 auf Zen4-Basis („Raphael“) umschwenke.

Offiziell bestätigt sind diese Angaben nicht. Daher sollte man die Informationen mit ein wenig Vorsicht genießen, bis AMD schließlich ein Machtwort sprechen wird.

Quelle: MegaSizeGPU