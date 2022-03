Intel investiert 33 Mrd. Euro in die Chip-Entwicklung und -Fertigung in der EU

Intel hat angekündigt, dass man innerhalb der EU 33 Mrd. Euro in die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Halbleitern investieren werde. Möglich wurde dies durch den European Chips Act, welcher im Wesentlichen Subventionen und andere Vergünstigungen für Chiphersteller wie Intel erlaubt. Intel möchte dabei im ersten Schritt hohe Summen in Frankreich, Irland, Italien, Polen, Spanien und auch Deutschland investieren. Blickt man auf die nächsten zehn Jahre, dann sollen sogar rund 80 Mrd. Euro in die EU fließen.

Anzeige

Zunächst schiebt Intel dabei 17 Mrd. Euro in zwei neue High-End-Halbleiter-Fabriken im Raum Magdeburg. Dort solle laut Intel eine neue „Silicon Junction“ entstehen, die für ganz Deutschland als Schnittstelle für Innovationen dienen könnte. Gemeinsam mit seinen EU-Partnern wolle Intel ein europäisches Chip-Ökosystem der nächsten Generation aufbauen. In Magdeburg soll der Bau jedenfalls in der ersten Jahreshälfte 2023 anlaufen. Den Betrieb wolle man ab 2027 aufnehmen. Deutschland sei laut Intel wegen seiner Top-Fachkräfte, großartiger Infrastruktur und dem reifen Ökosystem von Zulieferern und Kunden der ideale Standort.

Durch den Bau sollen im Raum Magdeburg temporär etwa 7.000 Stellen im Bereich der Konstruktion entstehen. Dauerhaft werden dort laut Intel 3.000 „High-Tech-Jobs“ entstehen. Zehntausende Stellen würden laut Intel außerdem bei Partnern und Zulieferern möglich. Wenn wir aber auch auf die anderen Länder blicken, dann steckt Intel in Irland 12 Mrd. Euro in eine Back-End-Fabrik. In Italien sollen wiederum 4,5 Mrd. Euro fließen.

In Frankreich will Intel einen neuen Hub für Forschung und Entwicklung mit 1.000 High-Tech-Arbeitsplätzen etablieren, in dem man sich mit High-Performance-Computing (HPC) und KI beschäftigen werde. In Polen und Spanien wiederum werde Intel bestehende Aktivitäten verstärken.

Quelle: Intel