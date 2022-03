Die besten Server zum Hosten Ihrer Website für kleine Unternehmen

Im Kontext der Unternehmenswebsite ist das Webhosting gerade für kleine Unternehmen essenziell. Es gilt eine ausgewogene Balance zwischen dem Preis, der dafür bereitgestellten stabilen Geschwindigkeitsleistung als auch der Stabilität der Betriebszeit zu finden. Nur so kann letztendlich sichergestellt sein, dass Kunden und Besucher der Website nicht nur eine gute Nutzererfahrung (Usability) haben, sondern das Unternehmen durchgehend erreichbar ist.

Richtiger Preis für die passende Qualität

Webhosting der eigenen Unternehmensseite ist heute mehr als lediglich eine weitere Option für Menschen, sich unkompliziert zu informieren. Denn über diese wird immer häufiger ebenfalls Kontakt aufgenommen oder gleich bestellt. Somit ist ein guter Server, auf dem die Webseite gehostet wird, indirekt ebenfalls für ein erleichtertes Wachstum ausschlaggebend. Doch welches Webhosting bietet sich für „Small Business“ an und verfügt über ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis?

Nun ist der Großteil der kleinen Unternehmen selbstverständlich nicht in der Glücksspiel-Industrie ansässig. Das Beispiel soll jedoch zeigen, wie mannigfaltig die Ansprüche sein können. Zudem gilt es bei der Wahl des passenden Hosters auf individuell stimmige Leistungen zu achten:

Können eigene E-Mail-Konten gehostet werden?

Bietet der Webhoster eine kostenlose Nutzung des SSL-Zertifikats?

Wie umweltfreundlich ist die Plattform?

Gibt es ein Point-of-Sales-System?

Wird eine kostenlose Site-Migration angeboten?

Ist ein integriertes Zahlungsgateway verfügbar?

Fakt ist allerdings: Je nach Business benötigt der Unternehmer schlicht nicht immer das Beste von sämtlichen Lösungsoptionen. Vielmehr geht es darum, das Beste für die eigenen Zwecke zu finden.

AltusHost

Wer eine Business-Hosting-Lösung mit Erfahrung sucht, sollte einen Blick auf AltusHost werfen. Der Anbieter ist seit mehr als einem Jahrzehnt am Markt und gehört zu den beliebtesten Hostern europaweit. Von den Niederlanden aus werden umfangreich Dienste angeboten. Server stehen in den Niederlanden, Schweden als auch Bulgarien. Ein Anbieter also, der sich außerhalb der Optionen, die aus den USA abstammen, anbietet. Zudem ist AltusHost optimal skalierbar, was insbesondere für kleine Unternehmen eine gute Wahl ist. Preise für das Business-Hosting beginnen bereits bei einem mittleren einstelligen Monatsbetrag.

Hostinger

Im Gegensatz zu AltusHost ist Hostinger noch recht frisch am Markt. Allerdings kann der Anbieter mit seinen geringen Kosten und der dennoch ordentlichen Leistung überzeugen. So ist das Hosting einer Website in der Kombination mit einem E-Mail-Konto inklusive 100 GB Bandbreite für 1,99 Euro erhältlich. Selbstverständlich ist das keine Lösung, wenn ein umfangreicher Webauftritt geplant ist. Dennoch kann ein Hosting hier billig umgesetzt und dennoch von einer guten Serverleistung profitiert werden.

Cloudways

Dieser Systemintegrator sollte in der Liste ebenfalls nicht fehlen, bietet er doch eine Schnittstelle für das Cloud-Hosting. Auf Cloudways lassen sich diverse online Auftritte realisieren und zu fairen Preisen veröffentlichen. Es eignet sich für Einsteiger im Webhosting als auch für „alte Hasen“, die genau wissen, was sie wollen. Unter Umständen vielleicht genau das Richtige für ein kleines Unternehmen, das große Ziele hat.