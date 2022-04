AMD übernimmt Pensando für 1,9 Mrd. US-Dollar

AMD hat per Pressemeldung bestätigt, dass man die Datacenter-Spezialisten von Pensando übernehmen wird. Im Rahmen der Transaktion fließen rund 1,9 Mrd. US-Dollar. Privatkunden dürfte der Name Pensando vermutlich wenig sagen. Das Unternehmen hat seinen internationalen Hauptsitz in den USA bzw. Kalifornien, mit einer großen Abteilung in Indien.

Anzeige

Pensando entwickelt und vertreibt in erster Linie Management- und Netzwerk-Technik für Datenzentren. Die Lösungen des Unternehmens sollen die eigentlichen Prozessoren entlasten und so die Gesamtleistung erhöhen. Zu den Kunden von Pensando zählen Cloud- und Datecanter-Anbieter wie IBM (IBM Cloud), Microsoft (Azure) und Oracle (Oracle Cloud).

Pensando soll bei AMD unter das Dach der Data Center Solutions Group wandern. Man rechne damit, dass die Übernahme im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen sein werde. Dafür müssen natürlich noch die entsprechenden Wettbewerbshüter grünes Licht geben. Mit Widerstand rechnet AMD aber offenbar derzeit nicht.

AMD will durch die Übernahme, wenig überraschend, seine Angebote für Datacenter stärken. Von der Expertise Pensandos soll die Abteilung bei AMD profitieren und man steiger sein Innovationspotenzial.

Quelle: AMD