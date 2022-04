AMD Radeon RX 6950XT startet angeblich am 10. Mai 2022

Laut aktuellen Gerüchten starten am 10. Mai 2022 neue Grafikkarten von AMD. Es soll sich unter anderem um die Modelle Radeon RX 6950XT handeln, welche als Flaggschiffe gehandelt werden. Wer hier auf eine neue Architektur hofft, wird allerdings enttäuscht werden. Auch diese Grafikkarten sollen auf der Architektur RDNA2 basieren. Der Look erinnert auf einem ersten, angeblichen Bild stark an die AMD Radeon RX 6800XT Midnight Black Edition im Design.

Es heißt, dass es drei unterschiedliche neue Grafikkarten am 10. Mai 2022 zu bestaunen geben werde: die AMD Radeon RX 6950XT, RX 6750XT und RX 6650XT. Eigentlich rechnete man für den 20. April 2022 mit einer Ankündigung, doch es sei aus unklaren Gründen zu einer Verschiebung gekommen. Alle drei neuen Grafikkarten sollen VRAM mit 18 Gbps einsetzen. Die Radeon RX6650 soll zudem einen neuen Kühler mit zwei Lüftern verwenden und sich so den Custom-Modellen der RX 6600 XT annähern.

Die Radeon RX 6750 XT verwendet ebenfalls einen Lüfter mehr als das Vorgängermodell und kommt daher nun auf drei Lüfter. Alles Weitere zu den drei neuen Grafikkarten dürften wir in den kommenden Wochen bzw. spätestens offiziell am 10. Mai 2022 erfahren.

Quelle: Videocardz