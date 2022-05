Philips Momentum 27E1N8900: Erster OLED-Monitor des Unternehmens

Philips hat den Monitor Momentum 27E1N8900 vorgestellt. Dabei handelt es sich um den ersten OLED-Monoitor der Marke, der professionelle Anwender nun mit nativen 10-bit und 4K-Auflösung locken soll. Der Bildschirm kommt auf 27 Zoll Diagonale, ist für DisplayHDR True Black 400 zertifiziert und deckt laut dem Hersteller 99 % des Farbraums Adobe RGB ab. Als Reaktionszeit gibt man nur 0,1 ms an. Allerdings liegt die Bildwiederholrate nur bei 60 Hz.

Anzeige

OLED-Monitore gibt es noch verhältnismäßig selten, was an der Problematik mit dem Einbrennen liegt. Gerade an PCs ist die lange Anzeige statischer Inhalte üblich und daher steigt die Gefahr von Burn-In. Als Schnittstellen bietet der Philips Momentum 27E1N8900 DisplayPort 1.4, zweimal HDMI 2.0, einmal USB-C mit 90 Watt zum Aufladen von externen Geräten und viermal USB-A. Ein KVM-Switch erlaubt es Eingabegerät an mehreren Geräten nahtlos zu nutzen. Der Monitor ist außerdem höhenverstellbar und bietet auch eine Pivot-Funktion.

Leider nennt Philips aktuell weder einen Starttermin für Deutschland noch einen konkreten Preis. Hier kann man also nur spekulieren. Zu rechnen sein, dürfte wohl mit einer unverbindlichen Preisempfehlung jenseits von 1.500 Euro. Um die Ergonomie zu steigern, gibt Philips sich im Übrigen nicht mit der maximalen Höhenverstellbarkeit von 130 mm zufrieden, sondern erlaubt es auch den Screen um -5° bzw. 20° zu neigen und jeweils 175° zu schwenken.

Quelle: Philips