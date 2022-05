Hardware für Online Casinos – was ist eigentlich erforderlich?

Bereits seit einigen Jahren sind Online Casinos in aller Munde. Immer mehr Menschen ziehen die virtuellen Spielbanken ihren landbasierten Konkurrenten vor. Geht es beispielsweise um Slots, geben Online Casinos sogar den Ton an. Es gibt schließlich inzwischen deutlich mehr Menschen, die bei Spielautomaten das Internet vorziehen. Allerdings steht außer Frage, dass es sich bei virtuellen Casinos nach wie vor um eine Innovation handelt.

Es gibt daher viele Fragen, die Spieler beschäftigen. Einige davon wären: Welche Online Casinos sind in Deutschland legal? Wieso werden Spielbanken im Internet immer beliebter? Was für Hardware benötige ich für Games in virtuellen Casinos? Da wir in diesem Artikel nicht auf alle Fragen eingehen können, möchten wir uns hier nur mit letzterer befassen. Eins vorweg: Im Gegensatz zu einigen anderen Games sind die Hardware-Anforderungen für Online Casinos überschaubar.

Ein internetfähiges Gerät mit voll funktionsfähigem Browser

Im Grunde gibt es eine Vielzahl von Geräten, über die in Online Casinos gespielt werden kann, darunter PCs, Laptops, Smartphones, Tablets und Spielekonsolen. Wichtig ist lediglich, dass eine stabile Internetverbindung sowie ein voll funktionsfähiger Browser vorliegt. Während beispielsweise das Spielen über die PlayStation 5 Konsole problemlos möglich ist, sieht das bei einigen anderen Konsolen schon anders aus, da diese keinen flexiblen Browser zur Verfügung stellen. An sich gibt es jedoch kaum Einschränkungen, weswegen man im Regelfall einfach mit dem Gerät spielen kann, das einen persönlich am ehesten anspricht.

Hochwertiges Display oder hochauflösender Monitor

Grundsätzlich sollten sowohl Displays als auch Monitore eine hohe Auflösung und natürliche Farben bieten. Ein flackernder Bildschirm ist schließlich alles andere als gut für die Augen. Generell sollte immer berücksichtigt werden, dass Bildschirme unsere Augen schädigen können. Wer längere Zeit in Online Casinos spielen möchte, sollte daher unbedingt auf einen guten Bildschirm setzen. Zudem ist es meist besser, die Helligkeit etwas runterzustellen.

Moderne Grafikkarte

An sich sind die grafischen Anforderungen bei Casino Games nicht allzu hoch. In den letzten Jahren haben sich die Spiele jedoch weiterentwickelt, weswegen zumindest Live Games gewisse Ansprüche haben. Es reicht jedoch vollkommen aus, wenn das Gerät über eine moderne Grafikkarte verfügt. Modern heißt in diesem Fall, dass es sich nicht um ein veraltetes Modell handelt. Bei den heutigen PCs, Laptops, Smartphones, Tablets und Konsolen sollte es – selbst bei günstigeren Modellen – keine Probleme geben. Wer auf Nummer sichergehen möchte, findet in unserem Forum Tipps zu Grafikkarten.

Passende Kopfhörer

Obwohl viele Geräte von sich aus einen guten Sound bieten, lohnt es sich trotzdem, in gute Kopfhörer zu investieren. Das liegt daran, dass der Sound bei Online Casinos eine große Rolle einnimmt, da er entscheidend für das Spielerlebnis ist. Was gute Kopfhörer sind, lässt sich pauschal jedoch nur schwer beantworten, da es hierbei stark auf die persönlichen Präferenzen ankommt. Das gilt zumindest dann, wenn es um die Auswahl zwischen In-Ear, On-Ear und Over-Ear geht. Die verschiedenen Typen haben alle ihre individuellen Vor- aber auch Nachteile. Es ist daher besser, unterschiedliche Modelle auszuprobieren, um herauszufinden, welche Kopfhörer zu einem passen. In jedem Fall sollte man nicht minderwertige Kopfhörer investieren, da solche oft nicht einmal an die Soundqualität des Endgeräts heranreichen.