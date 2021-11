Sony verkauft seine PlayStation 5 und Spiele nun auch selbst direkt in Deutschland

Sony hat damit begonnen in Europa bzw. Deutschland sowohl seine Spielekonsolen als auch passendes Zubehör und sogar Spiele selbst zu vertreiben. Solch ein Angebot gibt es im Ausland, etwa den USA, bereits länger. Dort nennt es sich PlayStation Direct. Jetzt startet man auch hierzulande durch. Wer gehofft hatte, eventuell direkt über den Hersteller eine PlayStation 5 zu ergattern, sollte seine Erwartungen jedoch dämpfen. Auch bei Sony ist die Spielekonsole als ausverkauft gelistet.

Interessierte erreichen den neuen PlayStation-Online-Shop direkt hier. Wie bereits erwähnt, so ist dort auch Zuebhör gelistet. So offeriert Sony also etwa die DualSense-Controller, die PS5 Media Remote oder auch das offizielle Pulse 3D Wireless Headset. Außerdem bietet man seine First-Party-Spiele direkt an. Das sind Games wie „Death Stranding: Director’s Cut“, „Ratchet & Clank: Rift Apart“ oder auch „Marvel’s Spide-Man: Miles Morales“. Allerdings sind diese Offerten eher uninteressant, da Sony die Spiele deutlich teurer anbietet, nämlich zu den unverbindlichen Preisempfehlungen, als im normalen Handel.

Immerhin: Wer PlayStation Plus abonniert hat, zahlt keine Versandkosten auf seine Bestellung. Ansonsten dürfte PlayStation Direct wohl vor allem bei Rabatten oder Lieferbarkeit eine Anlaufstelle für Gamer sein.

Quelle: Sony