OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition kommt für 529 Euro nach Deutschland

OnePlus hat das OnePlus Nord 2 heute als Sonderedition angekündigt: Das OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition wird technisch identisch zum bisherigen Modell bleiben. Zuvor gab es Gerüchte, dass der MediaTek Dimensity 1200 einem Qualcomm Snapdragon 778G weichen könnte. Das ist jedoch nicht der Fall. Das OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition erscheint ausschließlich mit 12 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz. In Deutschland wird das Smartphone 529 Euro kosten.

Anzeige

Fotos des mobilen Endgeräts halten die Chinesen derzeit noch zurück. Auch ein Erscheinungsdatum will man erst später nachreichen. Klar ist, dass man Design und Materialien angepasst habe. Etwa solle die Rückseite des Smartphones nun im Dunklen leuchten. Außerdem finden sich im System neue Animationen und visuelle Elemente, die an Pac-Man erinnern. Selbst kleinere Easter Eggs und sogar Spiele und Herausforderungen will OnePlus implementiert haben.

Es gibt aber ab sofort sogar die Chance, das Smartphone zu gewinnen: Auf dieser Website gilt es, High Scores in Pac-Man aufzustellen. Die Aktion läuft bis inkl. 10. November 2021. Drei Exemplare des OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition plus jeweils dazu als Dreingabe die OnePlus Bud Z werden unter denjenigen verlost, welche ausreichend Punkte erreichen. Ab dem 12. November verlost man wiederum über das erwähnte Browser-Game die Möglichkeit das OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition exklusiv als Erstes vorzubestellen. Diese Aktion läuft bis 15. November 2021. Wer einen Code dafür erhält, bekommt ebenfalls als Dreingabe zur Bestellung die OnePlus Bud Z gratis.

Fehlen also nur noch Bilder und ein konkretes Launch-Datum. Sicherlich wird OnePlus beides bald veröffentlichen.

Quelle: OnePlus (Forum)