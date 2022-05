Nvidia GeForce Now: 4K-Streaming ab sofort auch an PCs

Nvidia hat mitgeteilt, dass das bisher nur exklusiv an der Nvidia Shield TV zur Verfügung stehende 4K-Streaming jetzt auch Windows und macOS erreiche. Jedoch funktioniert es dort nur mit den nativen PC-Apps. Außerdem ist das Spielen mit 120 Hz nun auf mehr Android-Geräten möglich. Dazu zählen die Samsung Galaxy S22 und S22 Ultra. Ebenfalls greift dies für die Samsung Galaxy Flip3, Fold3 und das OnePlus 9 Pro.

Anzeige

Da heute ebenfalls ein GeForce Now Thursday ist, stoßen obendrein neue Spiele zu GeForce Now hinzu. Es bleibt jedoch dabei, dass jene Titel separat in angebundenen Stores, wie Steam und dem Epic Games Store, erwerben werden müssen. Einen eigenen Store für Spiele betreibt Nvidia nämlich nicht.

Ab heute neu bei Nvidia GeForce Now :

Bakery Simulator (Neuer Release auf Steam)

Oaken (Neuer Release auf Steam)

Dinosaur Fossil Hunter (Neuer Release auf Steam)

Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters (Neuer Release auf Steam und im Epic Games Store)

Trek to Yomi (Neuer Release auf Steam und im Epic Games Store)

Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit (Neuer Release auf Steam am 6. Mai)

Frozenheim (Steam)

Star Wars Battlefront II (Steam und Origin)

Star Wars Jedi: Fallen Order (Steam und Origin)

Star Wars: Squadrons (Steam und Origin)

Später im Mai auch in der Cloud verfügbar: