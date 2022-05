Solargeneratorspezialist Jackery plant neues Produkt

Jackery ist auch hier bei Hartware.net bekannt für seine Powerstations und die dazu gehörenden Solarpanels, die wir bereits mehrfach getestet haben. Nun hat der Anbieter die Vorstellung eines „brandneuen Produkts“ angekündigt, allerdings ohne dieses genauer zu spezifizieren. Das Produkt soll auf dem „Jackery Day 2022“ nächste Woche Freitag enthüllt werden.

Der „Jackery Day“ hat eine noch recht überschaubare Tradition. Der Jahrestag begann 2019, damals noch exklusiv für den US-amerikanischen Markt. Mittlerweile hat Jackery aber weltweit expandiert und so wird der „Jackery Day 2022“ zum ersten Mal weltweit im Livestream in den USA, Europa und Japan übertragen. Die virtuelle Veranstaltung beginnt am 13. Mai um 5 Uhr morgens deutscher Zeit.

Neben den von uns schon getesteten Jackery Explorer 240 und Explorer 1000 sowie den passenden 100-Watt-Solarpanels zum Aufladen der Powerstations dürfte bei diesem Event ein laut Anbieter „brandneues Produkt“ im Mittelpunkt stehen, das „die Abenteuer von Camping- und Outdoor-Enthusiasten neu definiert“, wie es heißt. Ob es sich dabei um eine neue Powerstation, ein neues Solarpanel, vielleicht sogar um eine Kombination oder um etwas komplett anderes für den Outdoor-Bereich handelt, ist derzeit nur Spekulation.

Interessenten und Teilnehmer des „Jackery Day 2022“ haben darüber hinaus die Möglichkeit, ein neues Produkt dieses Anbieters zu gewinnen. Dazu genügt die Registrierung für das Launch-Event, mit dem man auf den Laufenden gehalten wird und Highlights über das brandneue Produkt erfahren kann.

Quelle: Pressemitteilung