Powerstation Jackery Explorer 1000 im Test

Nach der kleinsten Jackery Explorer mit 240 Wh Kapazität haben wir jetzt das größte in Deutschland angebotene Powerstation-Modell im Test: Die Explorer 1000.

Sie sieht genauso aus wie das kleine Modell, bringt aber rund die vierfache Kapazität mit, wiegt mit 10 Kilogramm gut das dreifache und ist insgesamt recht sperrig. Dafür ist sie die erste Powerstation bei uns im Test, die problemlos einen konventionellen Kühlschrank oder Gefrierschrank betreiben kann.

Dass die Jackery Explorer 1000 einen großen Akku enthält, spürt man auch am Preis, der mit knapp 1200 Euro schon ordentlich am Ersparten zerrt. Powerstations in der Größe kauft man nicht mal so nebenbei, sondern sollte sich schon sehr gezielt das passende Modell raussuchen. Zumal die Kosten für die empfehlenswerten Solarpanel noch dazu kommen.

Als Zellen kommen konventionelle Lithium-Ionen-Akkus zum Einsatz, auf Lithium-Eisen-Akkus wird verzichtet. Entsprechend wird eine Reduktion der Kapazität auf 80 Prozent nach etwa 500 Ladezyklen erwartet.