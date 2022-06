„Wolfenstein: The New Order“ derzeit gratis

Auch diese Woche bietet Epic Games einen klassischen Ego-Shooter gratis an. „Wolfenstein: The New Order“ ist offizieller Nachfolger von „Wolfenstein“ und nutzt die Spiel-Engine id Tech 5 für die Grafik. Der Titel wurde vom schwedischen Entwicklerstudio MachineGames, einem Tochterunternehmen des US-Spieleherstellers ZeniMax Media entwickelt und 2014 über Bethesda Softworks veröffentlicht.

Anzeige

Anders als die Vorgänger „Wolfenstein 3D“ (1992), „Return to Castle Wolfenstein“ (2001) und „Wolfenstein“ (2009) ist „Wolfenstein: The New Order“ nicht mehr im Zweiten Weltkrieg angesiedelt, sondern führt die Geschichte um den Protagonisten B.J. Blazkowicz im Jahre 1960 fort. Der US-Soldat lag 14 Jahre im Koma und erwacht in einer von den Nationalsozialisten regierten Welt, in der deutschen Fassung lediglich als „das Regime“ bezeichnet. Er schließt sich dem Widerstand an und nimmt den Kampf gegen die Diktatur auf. The New Order thematisiert eine Alternativweltgeschichte, die vergleichbar mit den Romanen „Vaterland“ von Robert Harris und „Das Orakel vom Berge“ von Philip K. Dick ist.

„Wolfenstein: The New Order“ ist der erste Teil der Reihe, bei dem id Software (Wolfenstein 3D) nicht aktiv in die Entwicklung involviert ist. Neben der Windows-Version wurde das Spiel auch für die Spielkonsolen PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4 und die Xbox One entwickelt. Ursprünglich für Ende 2013 angekündigt, erschien The New Order nach einer Verschiebung am 20. Mai 2014.

Wie bereits bei den Vorgängern wurde die deutschsprachige Version im Vergleich zur internationalen Fassung verändert und eindeutige Referenzen auf den Nationalsozialismus, bspw. die in Deutschland nach § 86a StGb strafbaren Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und der Parteiname, aus dem Spiel entfernt. Die Gewaltdarstellungen mussten für die deutsche Version, die von der USK ab 18 Jahren freigegeben wurde, laut Publisher Bethesda nicht entschärft werden. 2019 erschien auch die ungeschnittene internationale Version in Deutschland.

Auch in der englischsprachigen Originalfassung verwenden deutschstämmige Charaktere die deutsche Sprache, weshalb zahlreiche deutschsprachige Schauspieler, darunter Nina Franoszek (Mad Men), Norbert Weisser (Breaking Bad), Torsten Voges (The Big Lebowski) und Thure Riefenstein, als Performance Capture Darsteller und Synchronsprecher engagiert wurden. Die deutsche und polnische Sprache wird im Spiel untertitelt. [Quelle: Wikipedia]

„Wolfenstein: The New Order“ ist noch bis zum 9. Juni 2022 kostenlos im Epic Games Store zum Download zu bekommen und gehört dann ohne zeitliche Einschränkung euch.

Quelle: Epic Games Store