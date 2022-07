Epic Games: Erneut zwei Spiele gratis

Diese Woche bietet der Epic Games Store wieder zwei Gratis-Spiele an, nachdem es letzte Woche sogar drei waren. Dabei handelt es sich um das RPG-Kartenspiel „Ancient Enemy“ und den Koop-Action-Shooter „Killing Floor 2“, den der Shop bereits vor genau zwei Jahren kostenlos zum Download angeboten hatte.

„Killing Floor 2“ wurde im November 2016 veröffentlicht und ist der Nachfolger von „Killing Floor“ aus dem Jahr 2009. Der Ego-Shooter kann im Einzelspieler- und Mehrspielermodus mit bis zu 6 Spielern gespielt werden. Das Spiel basiert auf den Ereignissen des ersten Teils, in dem Europa von bei der Biotechnologiefirma Horzine erschaffenen Zeds (zombieartige Kreaturen) überrannt wurde. Bei „Killing Floor 2„, das einen Monat nach dem ersten Teil spielt, hat sich der Ausbruch über Europas Grenzen hinaus ausgebreitet.

Das Spielprinzip besteht darin, dass die Spieler Wellen von Zeds bekämpfen. Nach Abschluss jeder Welle, wie auch durch die Anzahl der Mitspieler, erhöht sich die Menge und die Vielfalt der Zeds. Die abschließende Welle besteht in einem Bosskampf. Die Art des Bosses wird zufällig beim Start der letzten Welle festgelegt, wobei jeder Boss eine unterschiedliche Strategie erfordert. Die Spieler sind mit Nah- und Fernkampfwaffen, einer Impfpistole zur Heilung und einem Handschweißgerät zum Verbarrikadieren von Türen ausgerüstet. Zufällige Waffen, Munition und Rüstung können auf der Karte gefunden werden, wobei nur eine begrenzte Menge von Ausrüstung getragen werden kann. [Quelle: Wikipedia]

„Ancient Enemy“ ist dagegen ein strategisches RPG-Kartenspiel, in dem interessante taktische Entscheidungen zu treffen sind, während man gegen entstellte Gegner kämpft und herausfordernde Rätsel löst. Der Spieler stellt sich einer Horde tödlicher Feinde, die aus einer Welt kommen, in der das Böse bereits triumphiert hat. Man muss nicht nur den Kampf überstehen, sondern auch seine Kräfte wiederherstellen, um das Böse zu besiegen und ein letztes Duell gegen einen monströsen Erzfeind zu kämpfen. Der Spieler reist durch eine narbenübersäte Landschaft mit Dutzenden von atmosphärischen Ebenen, zieht Kraft aus der Erde und kämpft um die Seele der Welt selbst. Es gilt, die eigene Geschicklichkeit in Solitär-ähnlichen, rundenbasierten Kämpfen gegen eine Vielzahl von Gegnern zu testen!

„Ancient Enemy“ und „Killing Floor 2“ sind noch bis zum 14. Juli 2022 kostenlos im Epic Games Store zum Download zu bekommen und gehören dann ohne zeitliche Einschränkung euch.

Quelle: Epic Games Store