Drei Spiele gratis bei EPIC Games

Die Angebote kostenloser PC-Spiele reißt einfach nicht ab. Diese Woche bietet der EPIC Games Store gleich drei Games gratis zum Download an. Der Koop-Action-Shooter „Killing Floor 2“, das Science-Fiction Action-Adventure „Lifeless Planet“ in der „Premier Edition“ und das strategische Ausbruchsabenteur „The Escapists 2“ gibt es noch bis 16. Juli kostenlos.

Im erst diesen Mai erschienen „Killing Floor 2“ begeben sich die Spieler auf das europäische Festland, das von grauenvollen, blutrünstigen Klonen, „Zeds“ genannt, überrannt wurde, die von skrupellosen Elementen der Horzine Corporation erschaffen wurden. Dies ist ein eher für Erwachsene gedachtes 6-Spieler-Koop- und 12-Spieler-gegen-Zeds-Gemetzel.

„Lifeless Planet“ erschien dagegen schon 2014 und ist ein Action-Adventure aus der Verfolgerperspektive, das eine Sci-Fi-Geschichte der alten Schule und spektakuläre Szenarien im Geiste klassischer Action-Abenteuer bietet. Bei der Suche nach Leben auf einem fernen Planeten entdeckt ein Astronaut eine verlassene russische Stadt. Er vermutet, dass seine Mission auf einem Hoax beruht, bis eine mysteriöse junge Frau ihn vor einem seltsamen und tödlichen Phänomen rettet.

„The Escapists 2“ wurde 2017 veröffentlicht und wird aus der Top-Down-Perspektive gespielt. Hier muss man mit Strategie und Geschick aus den härtesten Gefängnissen der Welt ausbrechen. Man erkundet die umfangreichen Gefängnisse und muss sich den Gefängnisregeln beugen, an Appellen teilnehmen, Gefängnisarbeit übernehmen sowie strenge Tagesabläufe befolgen. Und das alles, während man an einem Ausbruch tüftelt.

Alle drei Spiele stehen noch bis einschließlich Donnerstag, den 16. Juli, kostenlos zum Download im EPIC Games Store bereit und dann gehören sie euch, denn auch danach noch kann man sie ohne zeiliche Einschränkung spielen.

Quelle: EPIC Games Store