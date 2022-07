OnePlus 10T 5G: Neues Smartphone offiziell in Aussicht gestellt

OnePlus hat bestätigt, dass man am 3. August 2022 ein zweites globales Smartphone-Flaggschiff vorstellen wird: das OnePlus 10T 5G. So ging der Hersteller in diesem Jahr neue Wege. Man brachte zwar ein OnePlus 10 Pro auf den Markt, nicht aber ein reguläres OnePlus 10. Offenbar soll hier ein neues Modell der T-Serie in die Bresche springen. Als SoC bestätigt der Anbieter bereits den Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Das neue Smartphone wird zusammen mit OxygenOS 13 am 3. August 2022 in der Gotham Hall in New York City vorgestellt. Die Veranstaltung wird gleichzeitig auch online übertragen. In den kommenden Tagen will OnePlus weitere Informationen zum Event teilen. Damit wird es das erste Vor-Ort-Event seit der Veröffentlichung des OnePlus 7T im Jahr 2019. Anschließens sorgte die Corona-Krise dafür, dass OnePlus nur noch digitale Launch-Events durchführte.

Dabei mahnt OnePlus, dass man mit dem OnePlus 10T die T-Serie neu aufziehe. Stand sie in der Vergangenheit nur für kleinere Verbesserungen, so will man 2022 dieses Mal einen größeren Sprung wagen. Was genau damit aber abseits des zu erwartenden Leistungssprungs durch den Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 gemeint sein könnte, lässt man derzeit offen.

Überraschend ist, dass das OnePlus 10T allerdings nicht als erstes Smartphone des Herstellers das neue OxygenOS 13 erhalten soll. Das wird vielmehr das OnePlus 10 Pro sein. Daraus kann man auch schließen, dass das OnePlus 10T eben noch mit Android 12 erscheinen wird. Das Launch-Event könnten Interessierte im Übrigen am 3. August ab 16 Uhr verfolgen. Da wird es sicherlich Livestreams auf den üblichen Kanälen von OnePlus geben – etwa bei YouTube. Auch auf dieser Landing-Page soll das später der Fall sein.

Quelle: OnePlus