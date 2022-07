Nvidia GeForce Now: Ab heute mit neuen Titeln und bald mit „Fortnite“-Belohnung

Bei Nvidia ist heute mal wieder der GeForce Now Thursday angebrochen. Das heißt, es stoßen neue Games im Cloud-Gaming-Angebot des Herstellers hinzu. Zudem wird diese Woche die Möglichkeit mit 120 fps im Cloud-Gaming zu zocken auch für Android-Smartphones freigeschaltet. Außerdem will man die Nutzer mit einer neuen „Fortnite“-Belohnung bei Laune halten.

Nutzer, die „Fortnite“ auf GeForce Now zwischen heute Mittag und Donnerstag, dem 4. August, um 05:59 Uhr spielen, erhalten ab dem 11. August die neue Belohnung „The Dish-stroyer Pickaxe“. Die steht allen GeForce-Now-Mitgliedern zur Verfügung, die in diesem Zeitraum spielen, unabhängig von der Stufe. Dauert also noch eine Weile, bis dies freigeschaltet wird. Ihr könnt euch die Belohnung aber schon rechtzeitig sichern.

Außerdem werden folgende neun neue Titel diese Woche in den Dienst aufgenommen:

Hell Pie (Neuer Release auf Steam und Epic Games Store, 21. Juli)

Endling – Extinction is Forever (Neuer Release auf Steam und Epic Games Store)

Hazel Sky (Neuer Release auf Steam und Epic Games Store)

TombStar (Neuer Release auf Steam)

Curious Expedition 2 (Epic Games Store)

Darksiders Genesis (Epic Games Store)

Dungeon Defenders: Going Rogue (Steam)

Wildermyth (Epic Games Store)

Outward Definitive Edition (Epic Games Store)

Interessierte sollten im Kopf behalten, dass Nvidia selbst keinen eigenen Store für Spiele betreibt. Um die Titel also via GeForce Now in der Cloud spielen zu können, ist der Kauf in den angebundenen Stores – etwa Steam oder dem Epic Games Store, notwendig. Wer zudem in höchster Auflösung mit 4K, HDR, DLSS, Ray-Tracing und mehr zocken möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement für GeForce Now RTX 3080.