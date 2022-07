„Spider-Man Remastered“: Systemanforderungen und Features der PC-Fassung

Das Spiel „Marvel‘s Spider-Man Remastered“ ist bisher nur für die PlayStation 5 erhältlich und dort auch nur im Bundle mit Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales“ in der Ultimate Edition. Ursprünglich erschien dieser PlayStation-Exklusivtitel allerdings bereits 2018 für die Sony PlayStation 4. Am 12. August 2022 kommen auch PC-Spieler in den Genuss – mit allen Verbesserungen der Remastered-Auflage. In einem Artikel haben die Japaner nun die Funktionen der aufgebohrten PC-Fassung sowie die Systemanforderungen vorgestellt.

Der Vorverkauf des Titels hat auf Steam und im Epic Games Store bereits begonnen. 59,99 Euro kostet „Marvel‘s Spider-Man Remastered“. Portiert wurde der Titel von Nixxes Software, welche Sony vor Kurzem komplett übernommen hatte. Die PC-Fassung des Blockbusters, der zu den meistverkauften PS4-Spielen aller Zeiten zählt, enthält unter anderem Ray-Tracing-Reflexionen, Unterstützung für Nvidia DLSS (Deep Learning Super Sampling) und Nvidia DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing) und Unterstützung für Ultra-Wide-Monitor z. B. im Format 21:9 und 32:9. Zudem gibt es für potente Systeme verbessertes SSAO, optimierte Texturfilterung, höherwertige Schatten und mehr.

Dafür wird allerdings für die meisten Qualitätseinstellungen eine SSD vorausgesetzt, wie euch die Tabelle oben verrät. Wer das Spiel in höchsten Einstellungen mit Ray-Tracing bei 4K-Auflösung und 60 fps genießen möchte, sollte mindestens eine Nvidia GeForce RTX 3080 mitbringen. Steuern lässt sich „Marvel‘s Spider-Man Remastered“ per Maus und Tastatur, aber auch via Controller – auch über den DualSense der PS5.

Vorbesteller erhalten zudem:

Vorabzugang zu drei Spider-Man-Anzügen

Der techniklastige „Iron Spider“-Anzug

Der einzigartige Spider-Punk-Anzug

Der Original-Tempo-Anzug

Vorzeitige Freischaltung des Spider-Drone-Kampfgerätes

5 zusätzliche Fertigkeitspunkte für Spidey-Upgrades

Ein Video stimmt schon einmal auf die PC-Fassung des Spidey-Abenteuers ein, die technisch sicherlich die beste Version dieses hochkarätigen Spieles sein sollte.

Quelle: PlayStation Blog