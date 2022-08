Google Stadia Pro: 3 Monate gratis für Besitzer aktueller LG-TVs

LG Electronics hat sich mit Google zusammengetan: Gemeinsam offeriert man Besitzern aktueller Fernsehgeräte der Südkoreaner ein Schmankerl. Sie können sich drei Monate Stadia Pro sichern. Stadia ist das Cloud-Gaming-Angebot von Google. Über Stadia Pro, einen kostenpflichtigen Tarif, besteht dann Zugriff auf das Gamestreaming in 4K mit HDR, 60 fps und auch 5.1-Surround-Sound. Voraussetzung ist natürlich, dass eine ausreichend schnelle Internetverbindung vorhanden ist.

Wer an drei Gratis-Monaten Google Stadia Pro Interesse hat, muss nur wenige Voraussetzungen erfüllen. Zum einen gilt das Angebot leider nur für Neukunden. Wer also ein aktives Abonnement betreibt, erhält leider keine zusätzlichen drei Monate. Zum anderen muss der jeweilige LG-Fernseher mindestens mit webOS 5.0 arbeiten. Somit nehmen Fernsehgeräte ab dem Modelljahr 2020 oder neuer teil. In Anspruch nehmen, lässt sich die Aktion noch bis 31. Januar 2023.



Die Aktion gilt im Übrigen nicht nur in Deutschland, sondern z. B. auch in Österreich und der Schweiz. Wichtig zu beachten: Es muss bei Stadia eine Zahlungsmethode hinterlegt werden. Zudem sollten Neugierige daran denken, rechtzeitig zu kündigen. Sonst verlängert sich Stadia Pro nach den drei Gratis-Monaten automatisch. Auch müssen die Spiele im Gegensatz zu Nvidia GeForce Now separat im Stadia Store erworben werden.

Stadia Pro liefert allerdings auch, vergleichbar mit PlayStation Plus oder Xbox Games with Gold, monatliche Gratis-Spiele für Abonnenten. Wer die 3 kostenlosen Monate mitnehmen möchte, sollte an seinem LG-TV ab dem Modelljahr 2020 den Content Store ansteuern. Dort sollte ein Aktionspranger zu sehen sein, denn es anzuklicken gilt. Anschließend sollte ein QR-Code zu sehen sein. Jener wird mit dem Smartphone gescannt und dann sollte der Einlösungsprozess beginnen.

Quelle: LG