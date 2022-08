Windows 11 erhält Optimierungen für Android-Spiele

Microsoft verteilt für Windows 11 Optimierungen, welche diejenigen Nutzer erfreuen sollten, die unter dem Betriebssystem auch mit Android-Spielen hantieren. Dafür gibt es ja in dem aktuellen Betriebssystem der Redmonder ein eigenes Subsystem. Da hat man also nun Anpassungen vorgenommen, welche die Performance in Spielen steigern sollen. Außerdem stellt man die Kompatibilität zu zahlreichen Gamepads her. Touchscreen-Joysticks, wie sie mobil zum Einsatz kommen, werden nun auf die WASD-Tasten gelegt.

Obendrein können in Spielen inzwischen die Pfeiltasten zum Zielen oder Swipen zum Einsatz kommen. Leider gibt es einen entscheidenden Wermutstropfen: Im ersten Schritt erreicht das neue Insider-Update nur Nutzer in den USA. Es handelt sich um die Version 2206.40000.15.0. Als Erinnerung: Im Subsystem für Android unter Windows 11 wird das mobile Betriebssystem bzw. dessen Apps quasi emuliert. Es wird dafür keinerlei Third-Party-Software benötigt.

Microsofts Ziel ist es, den Spielern unter Windows somit Zugriff auf eine breite Palette an Android-Inhalten zu gewähren. Der neue Build 2206.40000.15.0 enthält aber noch unzählige weitere Verbesserungen, die im verlinkten Blog-Beitrag aufgeführt werden. Bleibt zu hoffen, dass Microsoft diesen neuen Insider-Build von Windows 11 zeitnah auch in Deutschland verteilt.

