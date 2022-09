Intel Arc: Technische Daten der Grafikkarten sind offiziell

Intel hat offiziell die Spezifikationen seiner kommenden Grafikkarten der Reihe Arc vorgestellt. Konkret geht es hier um die Modelle A580, A750 und A770. Die drei neuen Modelle basieren auf der GPU ACM-G10 mit unterschiedlichen Ausbaustufen mit jeweils 24, 28 und 32 Xe-Kernen. Der VRAM ist jeweils über ein 256-bit-Interface angebunden. Dabei soll es das leistungsfähigste der drei Modelle, die Arc 770, mit 8 und 16 GByte GDDR5-RAM geben. Die anderen beiden Modelle stehen bei 8 GByte.

Man arbeitet mit der Schnittstelle PCI-Express 4.0 x16. Die TDP soll für die A750 und A770 bei jeweils 225 Watt liegen. Leider fehlen zur A580 weiterhin Angaben zum Strombedarf. Intel will dabei dedizierte Grafikkarten herausbringen, Board-Partnern aber auch die Möglichkeit bieten, die Chips selbst für ihre Lösungen einzusetzen.

Intel will die eigenen Grafikkarten, die man als „Limited Editions“ bewerben will, über seinen eigenen Online-Shop sowie mit Partnern vertreiben. Partner von Intel haben noch keine eigenen Lösungen vorgestellt, es kann also noch eine Weile ins Land gehen, bis wir die Intel Arc A580, A750 und A770 tatsächlich im freien Verkauf erspähen. Das Einstiegsmodell A380 ist ja schon in Asien zu haben, krankte dort aber unter Treiberproblemen.

Da sind wir auch beim Stichwort: Auf dem Papier klingen die GPUs von Intel durchaus konkurrenzfähig, viel wird aber von den Treiberoptimierungen und er allgemeinen Software-Unterstützung abhängen. Und da steht Intel im direkten Vergleich mit AMD und Nvidia eben noch ganz am Anfang.

