„Gran Turismo 7“ könnte eine PC-Portierung erhalten

Sony hat mittlerweile seine Liebe zum PC entdeckt. So wurden nachträglich zuvor PlayStation-exklusive Siele wie beispielsweise „God of War“, „Spider-Man: Miles Morales“ oder auch „Horizon Zero Dawn“ für den PC portiert. Die Japaner sehen dies jedoch mehr als eine Methode an, um Gamern Appetit auf die Exclusives zu machen. Die Hoffnung ist also, dass mancher PC-Spieler ungeduldig wird und doch zu einer Konsole greift. Denn es gibt zwischen PlayStation-Veröffentlichung eines Titels und PC-Portierung stets einen Mindestabstand von einem Jahr. Jetzt heißt es, dass auch „Gran Turismo 7“ für den PC erscheinen könnte.

Anzeige

Polyphony Digitals Kazunori Yamauchi hat jedenfalls in einem Interview mit GTPlanet bestätigt, dass über eine solche Portierung durchaus laut nachgedacht werde. Laut dem Entwickler könnten jedoch hohe Systemanforderungen die Folge sein, um eine flüssige Darstellung in 4K bei 60 fps zu erreichen. Das wäre für eine PC-Version wohl ein wichtiger Standard. Möglich wäre, potente Grafikkarten vorausgesetzt, auch, das Ray-Tracing auszubauen. An der PlayStation 5 steht dies nur in Replays zur Verfügung, nicht beim Gameplay selbst.

Allerdings ist „Gran Turismo 7“ durchaus umstritten: Die Mikrotransaktionen im Spiel und die üppige Zeit, um Fahrzeuge selbst freizuspielen, verärgerten selbst viele langjährige Serienfans. Nun heißt es ohnehin abwarten, denn eine handfeste Bestätigung der PC.-Version liegt wiederum ja auch noch nicht vor.

Quelle: GTPlanet