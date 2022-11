iPad Hüllen 2022

Obwohl die Art und Weise, wie wir unsere iPads nutzen, sehr unterschiedlich ist, (Studenten, die im Unterricht Notizen machen, ein Illustrator, der akribisch eine neue Zeichnung anfertigt, Großeltern, die versuchen, sich bei Netflix anzumelden, oder ein Kind, das sein iPad für Spiele benutzt), haben alle Benutzer jedoch eins gemeinsam: Sie wollen ihr Gerät mit der richtigen iPad Hülle schützen. Dabei sehen die meisten Menschen diese Anschaffung nicht als eine weitere Ausgabe, sondern als eine Investition, welche die Funktionalität des Geräts erhöht. Nur mit der richtigen iPad Hülle kann das Tablet in verschiedenen Höhen und Winkeln aufgestellt werden. Manche iPad Hüllen haben sogar ein externes Keyboard, welches das Tippen um Vieles erleichtert. Und natürlich sehen die schönsten Hüllen auch noch gut aus.

Um die beste Hülle für die unterschiedlichsten Menschen zu finden, wurde ein Team mit 11 Technikexperten, Art Direktoren, Illustratoren, Künstlern und anderen Menschen mit gutem Geschmack zusammengestellt. Sie testeten die Sicherheit und den Stil für die iPad, iPad Air und iPad Pro Hülle. Die iPad Hülle von Apple scheint die naheliegendste Wahl zu sein. Das liegt einfach daran, dass diese Hüllen eine der besten Optionen sind, um das mobile Gerät ohne großen Aufwand vor Kratzern zu schützen.

Die stromlinienförmige Hülle hat sich zu einem Sieger unter den Experten herausgestellt. Es besteht aus einer federleichten Konstruktion und einem, von außen, tragbaren Design. Diese iPad Hülle scheint das Ende aller sperrigen Hüllen zu sein. Selbst wenn diese Hülle vielleicht ein wenig teurer ist als andere Hüllen, so macht sie sich durch ihre Funktionalität um ein Vielfaches bezahlt. Besonders Illustratoren preisen diese Hülle, da sie leicht in die Tasche passt und einfach am Schoß oder an einem Tisch verwendet werden kann. Manche Grafikdesigner verwendeten diese iPad Hülle sogar im Bett liegend und fanden auch hier den richtigen Winkel, um ohne Anstrengung zu arbeiten.

Diese iPad Hülle deckt sowohl die Vorder- als auch die Rückseite des Geräts ab, nicht aber die Kanten. Es schützt also den empfindlichen Bildschirm des Tablets, ist aber nicht dafür ausgelegt, Stürze zu überstehen. Die Hülle ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird magnetisch am iPad befestigt, sodass das Tablet beim Öffnen aufgeweckt und beim Schließen in den Ruhezustand versetzt wird.