BOE zeigt erstes Notebook-Display mit 600 Hz

Der Zulieferer BOE hat im Rahmen einer Präsentation bereits ein neues Notebook-Display vorgestellt, das es in sich hat. So handelt es sich um das weltweit erste Pendant, das mit 16 Zoll Diagonale auf 600 Hz Bildwiederholrate kommt. Als technische Basis dienen ein LCD-Panel und Oxid-Backplane-Technologie. Zur Auflösung fehlen derzeit noch Angaben, wir rechnen aber mit maximal 1080p. Ansprechen will man mit diesem ultraschnell reagierenden Bildschirm natürlich Pro-Gamer.

Anzeige

Unter anderem zeigte BOE auch noch weitere Entwicklungen, wie einen 4K-Fernseher mit 86 Zoll Diagonale, der eine Helligkeit von 1.500 Nits erreichen kann und dank seiner Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung 2.000 einzelne Zonen nutzt. Beworben wurde dies als Alpha-MLED. Auch einen Gaming-Monitor mit 34 Zoll und Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung wusste man zu präsentieren. Dieser legt 165 Hz als Bildwiederholrate an, löst mit WQHD auf und ist für Display HDR 1000 der VESA zertifiziert.

Zu beachten ist, dass BOE selbst weder Monitore noch Notebooks herstellt. Man agiert lediglich als Zulieferer für Partner. Das heißt, es liegt an anderen Herstellern wie Acer, Asus, Gigabyte und Co., ob sie die Panels und Technologien von BOE am Ende für Produkte einbinden oder nicht. Anfang 2022 zeigte BOE beispielsweise auch schon ein Display mit 500 Hz, bisher wurde es aber leider nicht durch Partner für Produkte eingesetzt. Vielleicht bekommen wir aber ja auf der CES 2023 etwas zu sehen.

Quelle: ITHome