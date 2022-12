Intel Arc: Neue Treiber kurbeln die Leistung unter DirectX 9 an

Intel hat einen neuen Treiber für seine Grafiklösungen der Reohe Intel Arc veröffentlicht. Der erhöht insbesondere die Leistung unter DirectX 9 (DX). Davon profitieren Titel wie „Counter-Strike: Global Offensive“. Laut Intel habe man schon zum Launch der Arc A750 und A770 im Oktober 2022 primär die Leistung unter Vulkan und DirectX 12 beworben. Man sei sich bewusst gewesen, dass die Performance unter älteren APIs wie DX 9 noch Optimierungsarbeit benötige. Genau treten die neuen Treiber jetzt auf den Plan.

Die neuen für DX9 optimierten Treiber laufen ab der Version 3959 und sollen im direkten Vergleich mit den Launch-Treibern (v3490) einen signifikanten Leistungssprung in Titeln wie dem genannten „CS: GO“ oder auch „League of Legends“ liefern. In dem zuerst genannten Spiel habe man die Leistung nahezu verdoppelt. Besitzer der Intel Arc A770, A750, A380 sowie der mobilen Varianten sollten nach dem Update sofort die Mehrwerte in DirectX-9-Spielen bemerken. In vielen Games erreiche man nun die 1,8-fache Leistung.

Laut Intel ruhe man sich aber natürlich nicht darauf aus, sondern werkele an weiteren Optimierungen. Kommende Treiber könnten also zusätzliche Leistungssteigerungen mit sich bringen.

