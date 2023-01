Dreame L10s Ultra Robo-Reiniger im Test

Anzeige

Dreame bringt immer wieder neue Saugroboter auf dem Markt, der L10s Ultra markiert preislich das obere Ende. Rund 1000 Euro kostet der Roboter, kann dafür aber mit rotierenden Wischpads punkten, die sogar angehoben werden – beispielsweise auf Teppich. Zudem beherrscht er die Selbstreinigung der Pads mithilfe zweier Wassertanks. Soweit kann der im Sommer letzten Jahres getestete Dreame W10 Pro fast mithalten – der L10s Ultra kann on Top den Staubbehälter aber noch selbstständig entleeren. Auf dem Papier ist der L10s Ultra damit vermutlich der Wunsch vieler potentieller Käufer – aber ist er seinen Preis wirklich wert?

Auf den ersten Blick ähnelt der Dreame L10s Ultra dem W10 Pro, übernimmt seine 3D Kamera, mit der Objekte erkannt und umfahren werden. In Wahrheit funktioniert der Sauger aber deutlich anders. Der W10 Pro reinigt und befeuchtet auf seiner Station die Wischpads, reinigt eine gewisse Fläche und fährt wieder zur Station. Die Pads sind relativ dick und werden zwischendurch nicht befeuchtet – es gibt keinen Wassertank im W10 Pro. Der L10s Ultra hat dagegen einen Tank, den er bei der Reinigung der Wischpads auffüllt und so beim Wischen kontinuierlich weiter befeuchtet. Dadurch sind die Pads aber auch deutlich dünner. Welches System besser reinigt, klären wir am Schluss.