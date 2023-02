Geekbench 6 startet für Android, iOS, Linux, macOS und Windows

Die Entwickler von Primate Labs haben heute Geekbench 6 veröffentlicht. Die neue Version des Benchmark-Tools löst konsequenterweise Geekbench 5 ab. Die Vorgängerversion ist aber aktuell immer noch herunterladbar. Zur Verfügung steht Geekbench 6 ab sofort für die Betriebssysteme Android, iOS, Windows, macOS und Linux. Wer Interesse hat, kann die App kostenlos über die entsprechenden Stores wie Google Play herunterladen.

Anzeige

Alle Versionen sind auch auf der offiziellen Website im Download-Bereich hinterlegt oder verlinkt. Neben der Free-Version für Privatkunden gibt es auch noch eine Pro-Variante mit erweitertem Funktionsumfang für professionelle Anwender bzw. Geschäftskunden. Hier beträgt der Preis zum Launch 79 US-Dollar pro Benutzer. Geekbench 6 Pro bietet zusätzliche Funktionen, wie die Chance, die Ergebnisse offline zu verwalten. Laut den Entwicklern beziehe man in Geekbench 6 die vielen Entwicklungen der letzten Jahre mit ein, um die Messergebnisse näher an den Alltag der User zu bringen.

Als Beispiele für die optimierten Workloads nennt Primate Labs, dass man etwa das Unkenntlichmachen von Hintergründen bei Videochats, das Entfernen unerwünschter Objekte in Fotos und Videos oder das Erkennen und Markieren von Objekten in Fotos via Machine Learning einbeziehe. Doch nicht nur die Workloads an sich, auch die Daten-Sets wurden optimiert. Beispielsweise nutzt man höher auflösende Bilder für die entsprechenden Tests und umfangreichere Karten für die Navigations-Messungen. Für die PDF- und HTML5-Tests nutzt man komplexere Dokumente. All das soll mehr dem technischen Stand der Dinge entsprechen.

Geekbench 6 passt zudem die Multicore-Tests an. Hier weist man nicht mehr wie zuvor einzelnen Kernen separate Tasks zu, sondern misst, wie die Kerne gemeinsam komplexere Aufgaben bewältigen. Das sei näher an der Realität, da viele Hersteller mittlerweile in ihren Chips Performance- und Effizienz-Kerne kombinieren.

Primate Labs nennt als Partner für Geekbench 6 Unternehmen wie AMD, ARM, Qualcomm und mehr. Jene hätten das neue Benchmark-Tool bereits gelobt und wollen es in Zukunft als Referenz nutzen – und sicherlich gerne mit den Ergebnissen protzen, die ihre Hardware so erzielt.

Quelle: Primate Labs