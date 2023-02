Oppo Find N2 Flip ist ab sofort in Europa erhältlich

Wir hatten schon über das neue Foldable Oppo Find N2 Flip berichtet, das in China bereits seit Dezember 2022 erhältlich ist. Dabei handelt es sich um eine direkte Konkurrenz für das Samsung Galaxy Z Flip4. Auch in diesem Fall kann das Smartphone also zusammengeklappt werden, wie ein Klapphandy aus alten Tagen – aber natürlich mit neuer Technik bestückt. Ab sofort ist das Oppo Find N2 Flip nun auch in Europa zu haben. Die technischen Daten sind identisch geblieben.

Anzeige

Der Preis beträgt 1.099 Euro in Frankreich und Portugal, während das Oppo Find N2 Flip in Spanien für 1.049 Euro den Besitzer wechselt. Einige Mobilfunkanbieter gewähren je nach Region auch Rabatte, sodass das Foldable sogar für 999 Euro den Besitzer wechselt. Wer in Deutschland an dem Gerät Interesse hat, wird sich jedoch nach einem Import umsehen müssen. Aufgrund eines Patentstreits mit Nokia sind die mobilen Endgeräte von Oppo hierzulande derzeit nicht erhältlich.

Kleine Erinnerung: Das Oppo Find N2 Flip nutzt einen ausgeklappten Bildschirm von 6,8 Zoll Diagonale. Außen sitzt ein zweiter Screen mit 3,23 Zoll. In beiden Fällen kommen AMOLED-Panels zum Einsatz. Für den Akku mit 4.300 mA ist die Aufladung mit 44 Watt möglich. Wireless Charging fehlt jedoch. Das Oppo Find N2 Flip nutzt eine Hauptkamera mit 50 (Weitwinkel) + 8 (Ultra-Weitwinkel) Megapixeln und eine Selfie-Cam mit 32 MP. Als SoC dient der MediaTek Dimensity 9000+, dem wahlweise 8, 12 oder 16 GByte RAM und 256 bzw. 512 GByte Speicherplatz zur Seite stehen.

Als Betriebssystem dient beim Oppo Find N2 Flio Android 13 mit ColorO 13 als Überzug. Bleibt zu hoffen, dass Oppo noch die Auseinandersetzungen mit Nokia klären kann, damit das Foldable vielleicht doch noch in Deutschland erscheinen darf.

Quelle: GSMArena