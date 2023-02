PlayStation VR2: Teardown des VR-Headsets und Launch-Trailer zu “Horizon Call of the Mountain”

Sony veröffentlicht am 22. Februar 2023 das neue Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2. Der Preis beläuft sich auf 599,99 Euro oder aber 649,99 Euro im Bundle mit dem Spiel “Horizon Call of the Mountain”. Letzteres muss quasi zum Launch als System-Seller agieren, denn der Rest des Line-ups ist größtenteils schon für andere Plattformen wie die Meta Quest 2 erhältlich. Die Japaner haben mittlerweile nicht nur einen eigenen Teardown der PS VR2 veröffentlicht, sondern auch einen Launch-Trailer zu “Horizon Call of the Mountain”.

Im Teardown-Video zerlegt ein Mitarbeiter Sonys das VR-Headset in die einzelnen Bestandteile. Das zeigt Selbstbewusstsein und demonstriert, welche Komponenten im Inneren verbaut worden sind. Wer also Interesse daran hat, mehr Einblicke in die Verarbeitung des kommenden Accessoires für die PlayStation 5 zu erhalten, sollte in das Video hereinschauen. Richtig gelesen: Zur Nutzung der PS VR2 wird zwingend eine PS5 benötigt. Glücklicherweise ist diese mittlerweile endlich besser lieferbar.

Ein weiteres Video stellt das exklusive Spiel “Horizon Call of the Mountain” vor. Dieses Spiel erscheint parallel zur PS VR2 und ist zum Launch in Sachen Software auch der einzige, echte Kracher im Portfolio. Es handelt sich dabei um einen Ableger von “Horizon Zero Dawn” und “Horizon Forbidden West”. Der Spieler schlüpft hier jedoch in die Rolle eines anderen Charakters.

Dabei soll das Spiel zugleich auch alle Funktionen der PlayStation VR2 ausreizen: etwa das Eye-Tracking oder die haptischen Funktionen. Das sieht definitiv vielversprechend aus.

Wir sind gespannt darauf, wie sich die PlayStation VR2 so schlagen wird. Erste Testberichte zeigen sich begeistert von der Hardware, äußern aber auch Skepsis bezüglich der kommenden Spiele. So kostet das VR-Headset mehr als die PS5 selbst und könnte daher als Accessoire möglicherweise eher einen kleinen Kreis von VR-Enthusiasten erreichen.