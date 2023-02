Xiaomi 13 für Deutschland vorgestellt

Xiaomi schiebt seine Smartphones der Serie Xiaomi 13 jetzt nach Europa – zu gepfefferten Preisen. Erneut hat man sich für die Kameras mit Leica zusammengetan. Als SoC dient für die Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro, welche in China bereits seit Ende 2022 erhältlich sind, der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Vorbestellungen beider Modelle sind ab sofort möglich. Offizieller Veröffentlichungstermin ist der 8. März 2023. Während des Vorverkaufs vom 26. Februar bis 12. März 2023 erhalten Kunden das Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set beim Kauf eines Gerätes der Xiaomi 13 Series gratis im Bundle dazu.

Anzeige

Das Xiaomi 13 Pro gibt es dabei in den Farben Ceramic Black und Ceramic White mit 12 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz für 1.299,90 Euro. Das Xiaomi 13 wird in den Farben Black, White und Flora Green mit 8 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz für 999,90 Euro angeboten. Ebenfalls wäre da aber auch noch das Xiaomi 13 Lite in den Farben Blue, Pink und Black mit 8 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz für 499,90 Euro.

Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro setzen nicht nur auf den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 und Leica-Branding für die Hauptkamera, sondern auch AMOLED-Displays. Im Falle des Pro-Modells kommt ein LTPO-Panel mit adaptiver Bildwiederholrate von 120 Hz udn einer Auflösung von 3.200 x 1.440 Pixeln auf 6,73 Zoll Diagonale zum Einsatz. Auch unterstützt das Smartphone nicht nur PWM-Dimming mit 1.920 Hz, sondern auch HDR10+ und Dolby Vision.

Die Hauptkamera nutzt 50 (Sony IMX989, OIS, Weitwinkel) + 50 (Ultra-Weitwinkel) + 50 (Telephoto, 3x optischer Zoom, Leica Floating Lens) Megapixel. Für den Akku sind beim Xiaomi 13 Pro 4.820 mAh bei Schnellladung mit 120 Watt drin. Kabellos kann mit 50 Watt geladen werden. Reverse-Wireless-Charging ist mit 10 Watt drin. Nach IP68 ist das Smartphone gegen Staub und Wasser geschützt. Auch beherrscht werden Dolby Atmos und Head-Tracking.

Das Xiaomi 13 speckt ab und nutzt ein AMOLED-Display mit 6,36 Zoll, 2.400 x 1.080 Pixeln, 120 Hz Bildwiederholrate und Unterstützung für Dolby Vision sowie HDR10+. Ein LTPO-Panel kommt aber nicht zum Einsatz. Dennoch soll die Leuchtkraft zum Pro-Modell identisch sein. Auch Stereo-Speaker mit Dolby Atmos sowie der Head-Tracking-Funktion für das Gerät behält man bei. Der verbaute Akku mit 4.500 mAh kann mit maximal 67 Watt geladen werden – bzw. 50 Watt kabellos. Reverse Charging mit 10 Watt bleibt dabei.

Laut Xiaomi steht die Kamera bei 50 (Weitwinkel, OIS) + 12 (Ultra-Weitwinkel) + 10 (Telephoto, OIS) Megapixeln. Auch das Xiaomi 13 ist nach IP68 resistent gegen Staub und Wasser Dieses Smartphone gibt es in den Farben Schwarz, Hellgrün, Rot, Gelb, Grün, Blau, Hellblau, Grau und Weiß.

Neu wäre noch das Mittelklasse-Smartphone Xiaomi 13 Lite, dessen technische Daten der obigen Grafik zu entnehmen sind. Hier kommt der Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 als SoC zum Einsatz.

Quelle: Xiaomi